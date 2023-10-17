На международном конкурсе в США победил российский пианист. Ему 12 лет

Российский музыкант получил первую премию Международного конкурса пианистов имени Шопена в Нэшвилле (США). Это 12-летний Елисей Мысин, выступавший в возрастной категории «16–22 года». Он также получил приз зрительских симпатий.
Как сообщает СlassicalMusicNews, конкурс проходил 14 и 15 октября, в нем участвовали 26 пианистов, из России — только Елисей Мысин. Были три возрастные категории: «6–10 лет», «11–15 лет» и «16–22 года». Россиянин выступал в старшей, поскольку правила конкурса разрешают менять её.
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Elisey Mysin / YouTube
Елисей Мысин родился в октябре 2010 года в Ставрополе. Сейчас он учится в ЦМШ при Московской консерватории в классе профессора Наталии Трулль. Победитель многих международных конкурсов, например, в феврале 2023 Елисей стал первым в младшей возрастной категории в Международном конкурсе юных пианистов имени Шумана в Дюссельдорфе, а в июле 2023 — в Международном конкурсе юных пианистов в Кливленде. Его как талантливого пианиста упоминала министр культуры Ольга Любимова в беседе с «Фонтанкой» в 2019 году.