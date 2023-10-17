В центре Петербурга тусовщик оплатил счёт выстрелом в бармена

Умеренность неожиданно проснулась в госте из Севастополя, который хватил лишку в ночном загуле в центре Петербурга. Экономить ему помогал «Добрыня».



Полицию в «Контакт Бар» на улице Марата вызвали ранним утром понедельника, стало известно «Фонтанке» 17 октября. Время близилось к закрытию, гостям выставили счёт, но оплачивать своё веселье пожелали не все.



Один из посетителей в выражениях не стеснялся и вместо карты достал пистолет. Стрелял, как говорят, в 35-летнюю сотрудницу, работавшую за стойкой бара. По счастью, не попал.



Подоспевшие полицейские задержали и разоружили 23-летнего официально не трудоустроенного жителя Севастополя. В отдел его забрали с аэрозольным «Добрыней», при этом никакого оружия на мужчине не числится.

