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    В центре Петербурга тусовщик оплатил счёт выстрелом в бармена

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    Умеренность неожиданно проснулась в госте из Севастополя, который хватил лишку в ночном загуле в центре Петербурга. Экономить ему помогал «Добрыня».

    Полицию в «Контакт Бар» на улице Марата вызвали ранним утром понедельника, стало известно «Фонтанке» 17 октября. Время близилось к закрытию, гостям выставили счёт, но оплачивать своё веселье пожелали не все.

    Один из посетителей в выражениях не стеснялся и вместо карты достал пистолет. Стрелял, как говорят, в 35-летнюю сотрудницу, работавшую за стойкой бара. По счастью, не попал.

    Подоспевшие полицейские задержали и разоружили 23-летнего официально не трудоустроенного жителя Севастополя. В отдел его забрали с аэрозольным «Добрыней», при этом никакого оружия на мужчине не числится.

    Выходку в баре квалифицировали как уголовное хулиганство. Подозреваемый утром 17 октября проснулся в изоляторе временного содержания.

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