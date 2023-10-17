Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС

Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа, пока не будет уничтожен военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом 16 октября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Нетаньяху заявил Путину, что «Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами», и что теперь страна «не остановится, пока не уничтожит военные и управленческий потенциал ХАМАС».



В Кремле рассказали, что Путин в ходе телефонной беседы выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, выступил против убийств мирных жителей, а также подтвердил готовность РФ вести работу по прекращению палестино-израильского конфликта.