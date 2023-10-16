Путин и Нетаньяху поговорили по телефону

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила 16 октября пресс-служба президента России.
Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети.
Также президент РФ проинформировал израильского премьера о предпринимаемых Россией шагах с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
«В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — сказано в сообщении.
Подтверждена принципиальная готовность российской стороны «и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации».
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским. Израиль объявил о полной блокаде Газы, полностью приостановив поставки продуктов, электричества, топлива и медикаментов.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.