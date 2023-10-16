Путин и Нетаньяху поговорили по телефону

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила 16 октября пресс-служба президента России.



Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети.



Также президент РФ проинформировал израильского премьера о предпринимаемых Россией шагах с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.



«В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — сказано в сообщении.

