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    Путин и Нетаньяху поговорили по телефону

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    Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила 16 октября пресс-служба президента России.

    Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети.

    Также президент РФ проинформировал израильского премьера о предпринимаемых Россией шагах с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

    «В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — сказано в сообщении.

    Подтверждена принципиальная готовность российской стороны «и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации».

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским. Израиль объявил о полной блокаде Газы, полностью приостановив поставки продуктов, электричества, топлива и медикаментов.

    Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

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