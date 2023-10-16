Агрегатные состояния осени. Изменчивая погода Петербурга в кадрах

Осень в Петербурге бывает абсолютно разной, но ее агрегатные состояния иногда накладываются друг на друга. Из-за этого жители получают радугу и град с разницей в 10 минут. Именно так и произошло 16 октября.
«Фонтанка» показывает, как менялась погода в Петербурге в понедельник.
«Фонтанка.ру»
Больше всего устрашающей, но эффектной стихии обрадовались те, кто был в это время в помещениях. Некоторым повезло меньше – пришлось принять удар на себя, иногда прилетало в спину.
Не успел ливень утихнуть, как небо над Петербургом озарила радуга. Она больше всего порадовала жителей – такая разноцветная и контрастная на фоне почти черных туч.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Но если дождь осенью – явление понятное и ожидаемое, то к граду многие оказались не готовы. Припорошило не слабо, а мощности ударам градин по прохожим придал сильный ветер. Вот и осенние листья пали на засыпанную землю, не удержавшись.
Опять же не повезло тем, кто застал град на улице. И даже если не попал под него, все равно по городу стало менее безопасно гулять из-за небольшой снежной корки, которая покрыла тротуары. А водосточные трубы залили это все водой.
Вы точно не скучали по травмпунктам, так что советуем быть осторожными. Скоро снега станет еще больше, обещают синоптики.