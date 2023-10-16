Агрегатные состояния осени. Изменчивая погода Петербурга в кадрах

Осень в Петербурге бывает абсолютно разной, но ее агрегатные состояния иногда накладываются друг на друга. Из-за этого жители получают радугу и град с разницей в 10 минут. Именно так и произошло 16 октября.



«Фонтанка» показывает, как менялась погода в Петербурге в понедельник.