Перед государством не извинился. Суд не отпустил блогера Пыжа, осужденного за передачу информации Украине

Колпинский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство осужденного за распространение данных, являющихся государственной тайной, блогера Андрея Пыжа. Он просился на УДО.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 октября, в конце 2021 года Мосгорсуд признал Пыжа виновным в том, что он, будучи диггером, собрал данные о столичном метро и вывез их на флешках за пределы РФ. А именно на Украину.
В колонию общего режима его отправили на 5 лет.
Блогер просил заменить ему колонию на принудительные работы. Он предоставил данные из колонии о том, что вину он признал и раскаялся. Освоил профессию укладчика-упаковщика. В колонии занимается благоустройством и правильно реагирует на мероприятия воспитательного характера.
«Несмотря на наличие высшего образования, проявил желание совершенствоваться и овладел профессией «Оператор ЭВМ», — говорится в релизе пресс-службы. Также отмечается, что осужденный здоров, трудоспособен, уживчив.
Однако суд отметил, что вину в передаче секретных данных Украине Пыж признал уже в колонии. Причиненный вред не возместил и даже не извинился перед государством.
В удовлетворении ходатайства ему было отказано.