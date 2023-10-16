Перед государством не извинился. Суд не отпустил блогера Пыжа, осужденного за передачу информации Украине

Колпинский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство осужденного за распространение данных, являющихся государственной тайной, блогера Андрея Пыжа. Он просился на УДО.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 октября, в конце 2021 года Мосгорсуд признал Пыжа виновным в том, что он, будучи диггером, собрал данные о столичном метро и вывез их на флешках за пределы РФ. А именно на Украину.



В колонию общего режима его отправили на 5 лет.



Блогер просил заменить ему колонию на принудительные работы. Он предоставил данные из колонии о том, что вину он признал и раскаялся. Освоил профессию укладчика-упаковщика. В колонии занимается благоустройством и правильно реагирует на мероприятия воспитательного характера.

