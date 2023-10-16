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    Перед государством не извинился. Суд не отпустил блогера Пыжа, осужденного за передачу информации Украине

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    Колпинский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство осужденного за распространение данных, являющихся государственной тайной, блогера Андрея Пыжа. Он просился на УДО.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 октября, в конце 2021 года Мосгорсуд признал Пыжа виновным в том, что он, будучи диггером, собрал данные о столичном метро и вывез их на флешках за пределы РФ. А именно на Украину.

    В колонию общего режима его отправили на 5 лет.

    Блогер просил заменить ему колонию на принудительные работы. Он предоставил данные из колонии о том, что вину он признал и раскаялся. Освоил профессию укладчика-упаковщика. В колонии занимается благоустройством и правильно реагирует на мероприятия воспитательного характера.

    «Несмотря на наличие высшего образования, проявил желание совершенствоваться и овладел профессией «Оператор ЭВМ», — говорится в релизе пресс-службы. Также отмечается, что осужденный здоров, трудоспособен, уживчив.

    Однако суд отметил, что вину в передаче секретных данных Украине Пыж признал уже в колонии. Причиненный вред не возместил и даже не извинился перед государством.

    В удовлетворении ходатайства ему было отказано.

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