Петербургскому блогеру Пыжу, обвиняемому в доступе к гостайне, продлили арест

Петербургскому блогеру, который снимал заброшенные объекты и выкладывал ролики на YouTube, вменяется преступление по статье 283.1 УК РФ — «Незаконное получение сведений, составляющих гостайну, если это сопряжено с перемещением носителя за пределы России». Его задержали почти сразу после посещения Белоруссии в августе 2020 года, и до настоящего времени он находится в СИЗО «Лефортово».

Мосгорсуд признал законным решение продлить срок ареста блогеру Андрею Пыжу, который обвиняется в экспорте гостайны. Как пишет 20 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, он останется под стражей до 5 августа 2021 года.

По некоторым данным, внимание Федеральной службы безопасности к Пыжу связано с его рассказом о действующей радиолокационной станции и посещении засекреченных объектов Московского метрополитена.

На одном из первых заседаний по его делу он просил суд назначить ему домашний арест, чтобы ухаживать за престарелой матерью. Также он сообщил, что при задержании сотрудники Федеральной службы безопасности приставили к его затылку пистолет, а адвокат Алексей Хальзов, который был ему назначен, просил подписать признательные показания. В интервью «Фонтанке» тот рассказал, что это было «не совсем так». По его словам, Пыж перемещал через границы флешки и распечатки, но при этом сам «достоверно не знал, что у него хранится».

Осенью прошлого года адвокатская палата Московской области прекратила статус адвоката Хальзова на три года. Из-за секретности уголовного дела друзья блогера обратились в правозащитную организацию «Агора» с просьбой предоставить ему защитника.