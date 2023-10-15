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    Папа римский призвал открыть новые гуманитарные коридоры в секторе Газа

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    Папа римский Франциск на воскресной проповеди призвал создать дополнительные гуманитарные коридоры для помощи жителям сектора Газа, 15 октября сообщает агентство Reuters.

    В своем еженедельном обращении на площади Святого Петра Франциск настоятельно просил, чтобы женщины, дети, больные и старики и все мирные жители избежали участи стать жертвами конфликта. Он также призвал «не проливать невинную кровь» и прекратить войны где бы то ни было.

    Франциск заявил, что воинственной исламистской группировке ХАМАС следует освободить удерживаемых израильских заложников.

    Ранее стало известно, что 15 октября Израиль открыл гуманитарные коридоры для жителей сектора Газа. ЦАХАЛ приостанавливала обстрелы с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

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