    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    755мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.99eur103.04

    КС России заявил о праве полицейских лечиться в частных клиниках

    1722
    6 комментариев

    Право полицейских лечиться в частных клиниках, брать там больничный без риска быть уволенными со службы защитил Конституционный суд России. Об этом говорится в постановлении на сайте КС, опубликованном 13 октября.

    С жалобой обратился бывший инспектор ДПС из Новосибирска, которого уволили из-за отсутствия на службе в течение нескольких недель. Он безрезультатно лечился в ведомственных клиниках, после чего обратился в частную. Но больничный не зачли и сотрудника уволили. Он обратился в суд, но суды решили, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках. При этом в заседании кассационного суда не велся протокол, из-за чего, по мнению заявителя, его доводы не были представлены Верховному суду.

    Конституционный суд подчеркнул, что, если лечение в ведомственных больницах безрезультатно, необходимость обращения в частные медучреждения оправдана правом на охрану здоровья, но действующее регулирование этих обстоятельств не учитывает. Увольнение же сотрудника из-за отсутствия на службе без учёта исключительных обстоятельств, требующих обращения в частное медучреждение, является нарушением конституционной свободы труда.

    Теперь законодатель должен внести изменения в правовое регулирование. Судебные решения по делу бывшего сотрудника ДПС подлежат пересмотру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close