КС России заявил о праве полицейских лечиться в частных клиниках

Право полицейских лечиться в частных клиниках, брать там больничный без риска быть уволенными со службы защитил Конституционный суд России. Об этом говорится в постановлении на сайте КС, опубликованном 13 октября.
С жалобой обратился бывший инспектор ДПС из Новосибирска, которого уволили из-за отсутствия на службе в течение нескольких недель. Он безрезультатно лечился в ведомственных клиниках, после чего обратился в частную. Но больничный не зачли и сотрудника уволили. Он обратился в суд, но суды решили, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках. При этом в заседании кассационного суда не велся протокол, из-за чего, по мнению заявителя, его доводы не были представлены Верховному суду.
Конституционный суд подчеркнул, что, если лечение в ведомственных больницах безрезультатно, необходимость обращения в частные медучреждения оправдана правом на охрану здоровья, но действующее регулирование этих обстоятельств не учитывает. Увольнение же сотрудника из-за отсутствия на службе без учёта исключительных обстоятельств, требующих обращения в частное медучреждение, является нарушением конституционной свободы труда.
Теперь законодатель должен внести изменения в правовое регулирование. Судебные решения по делу бывшего сотрудника ДПС подлежат пересмотру.