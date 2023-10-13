КС России заявил о праве полицейских лечиться в частных клиниках

Право полицейских лечиться в частных клиниках, брать там больничный без риска быть уволенными со службы защитил Конституционный суд России. Об этом говорится в постановлении на сайте КС, опубликованном 13 октября.



С жалобой обратился бывший инспектор ДПС из Новосибирска, которого уволили из-за отсутствия на службе в течение нескольких недель. Он безрезультатно лечился в ведомственных клиниках, после чего обратился в частную. Но больничный не зачли и сотрудника уволили. Он обратился в суд, но суды решили, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках. При этом в заседании кассационного суда не велся протокол, из-за чего, по мнению заявителя, его доводы не были представлены Верховному суду.

