«Все сожрали». СК разбирается в том, кто из полицейских ел икру в отделе участковых в Волосово

Следственный комитет пытается разобраться в том, кто из сотрудников отдела участковых уполномоченных ОМВД по Волосовскому району ел икру. В худшем варианте отдел останется без сотрудников.



На днях была задержана глава отдела, сообщает 13 октября 47news. Женщина, по версии следствия, изъяла на рынке под 20 килограмм икры, но уберечь продукт не смогла. Владелец изъятого написал заявление. Товар он оценил примерно в 50 тысяч рублей. Несмотря на подозрительную цену, некий документ он смог предъявить.



По данным издания, одно уголовное дело уже возбуждено — по статье 285 (о злоупотреблении должностными полномочиями). Может быть и вторая — за кражу.

