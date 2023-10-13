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    Ъ: пошлины на поставки вин из недружественных стран в Россию оставят повышенными

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    Повышенные пошлины на вина из недружественных стран будут продлены. Об этом 13 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника, близкого к правительству.

    Пошлины на ввоз «недружественных» вин в Россию останутся увеличенными до конца этого года, однако, по словам источников издания, уже принято решение об их продлении на 2024 год.

    Меру ввели в августе. Согласно документу, пошлины на вина из Евросоюза, США, Австралии и ряда других недружественных стран увеличили с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Тогда, по данным «Коммерсанта», ввоз вина снизился в среднем сразу на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самое большое снижение — у поставок вин из Италии, их стало меньше на 45%. Эксперты считают, что это грозит уходом с рынка импортных вин дешевле 500 рублей.

    Однако в Ассоциации виноградарей и виноделов России, напротив, считают, что увеличенная пошлина защитит российский рынок вина и улучшит конкуренцию с импортными экземплярами.

    Кроме того, по данным источника «Коммерсанта», правительство обсуждает также повышение импортных пошлин на ввоз пива из некоторых стран.

    Ранее стало известно, что с 1 мая 2024 года кабмин повысит ставки акциза на вина более чем в 3 раза.

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    Гость13 Окт 2023 в 13:18
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