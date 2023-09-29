В России хотят повысить акцизы на вино в три раза

С 1 мая 2024 года акцизы на вино в России могут составить 108 рублей за литр. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ.



Это в три раза выше, чем предусмотрено на 2024 год — 35 рублей за литр. В нынешнем году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр. Рост на 2025 год предусмотрен до 112 рублей за литр, а в 2016 году — до 116.

