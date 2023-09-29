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    В России хотят повысить акцизы на вино в три раза

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    36 комментариев

    С 1 мая 2024 года акцизы на вино в России могут составить 108 рублей за литр. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ.

    Это в три раза выше, чем предусмотрено на 2024 год — 35 рублей за литр. В нынешнем году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр. Рост на 2025 год предусмотрен до 112 рублей за литр, а в 2016 году — до 116.

    Ставка акциза на игристые вина, в том числе российское шампанское, с мая 2024 года также увеличится в три раза — до 131 рубля за литр, говорится в проекте. В 2025 году ее повышение предусмотрено до 147 рублей, а в 2026-м — до 153 рублей.

    Ставка акциза сейчас на эти вина составляет 45 рублей, а на 2024-й запланирована в 47 рублей.

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    Комментарии 36

    Гость29 Сен 2023 в 18:55
    Запрет на европейский балк станет лучшим средством для развития отечественного виноделия! Но и поднятый в три раза акциз сойдёт.
    А ещё надо запретить импорт из стран, где нет собственного виноделия, типа продукции знаменитых но весь мир литовских виноградарей.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 18:52
    Семь и восемь -
    Пить не бросим.
    А если будет больше,
    То станет так, как было в Польше.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 18:40
    Для начала надо повысить акцизы на вино из недружественный стран.
    Аргентинский мальбек, чилийская сира и шардоне, южноафриканский пинотаж и шенен блан.
    Ну и более привычные совиньоны, мерло и каберне там производятся очень хорошего качества.
    А вот европейский балк надо просто запретить.
    +0−1
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