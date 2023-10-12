Дело пахнет ФСБ. Из машины петербургского судьи посмели изъять деньги

Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Если судью РФ фактически обыскивают, значит есть санкция. Такого очень давно не случалось в Петербурге и довелось. Для выводов «Фонтанка» знает достаточно. Событие стремится к сенсации.

Сначала расскажем, что знаем доподлинно. Сегодня, 12 октября, около 16:30 возле здания Красносельского районного суда на улице Суворова, 3 прохожие, адвокаты, да и судьи могли наблюдать резкую мизансцену.



Несколько мужчин в штатском, причем очень похожих по стереотипу поведения на оперативников, энергично подошли к припаркованной возле здания суда серой Skoda Superb. Вместе с ними было еще одно гражданское лицо. Оно, вернее он, открыл багажник, откуда уже извлекли предмет в виде папки. Из нее вынули пачки денег. После чего началась процедура, по всем движениям напоминающая осмотр вещественного доказательства.



Если кто никогда не участвовал в таких мероприятиях, то со стороны это выглядит (и в этот раз выглядело) следующим образом: купюры пересчитываются, перекладываются, что-то заносится на листы бумаги, именуемые протоколом. Дело даже не в том, что по убеждению «Фонтанки» (и ГИБДД), «Шкода» принадлежит заместителю председателя Красносельского районного суда Виктору Овчарову. А в том, что при манипуляциях с пересчетом денег присутствовал именно он.



По нашим данным, чуть позже процессия двинулась к председателю Красносельского районного суда Сергею Егорову и вряд ли, пока там шел столь внезапный диалог, кто-то другой заходил к нему в кабинет (так что подслушать не удалось). Наконец все, а мы имеем в виду штатских личностей и судью Овчарова, куда-то уехали. Немудрено, если в другое казенное ведомство.

С этого места требуются специальные разъяснения, да и здравый смысл не помешает.

Пусть визуально и описательно это крайне смахивает на задержание на взятке, но в данный момент так сообщать настолько неточно, что неверно. Судья — особа неприкасаемая, 50-летний Овчаров назначен указом президента в апреле 2019 года. Даже если в отношении него прошли гласные мероприятия, то они точно были санкционированы. Но и это пока не ведет к процессуальному оформлению события, то есть к следственным действиям.



Вспомним, что последние лет 17 ничего подобного в Петербурге не происходило. Последний раз загремел за дачу взятки сотруднику прокуратуры мировой судья Туршин. Но то шел 2006 год.

Согласно правилам, материалы в отношении Овчарова передадутся в Москву — в Высшую квалификационную коллегию судей РФ, где уже рассмотрят представление главы СКР Александра Бастрыкина (только он в отношении судей имеет подобные полномочия) на возбуждение уголовного дела.



К примеру, согласно официальному сайту, ближайшее внеочередное заседание Высшей квалификационной коллегии назначено на 19 октября. Повестка: «Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Брянского областного суда Андрусенко по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК ».



Теперь дадим разгуляться логике.



Как известно автору, судья Овчаров не приехал на своей автомашине к моменту, когда им заинтересовались — повторим — люди, похожие на оперативников. В начале пятого вечера он откуда-то шел в свой кабинет, открыл багажник и положил туда папку. Из чего можно сделать вывод, что он ее от кого-то получил и причем недалеко от здания суда (вряд ли у него в привычке — без папки выходить с работы, забирать ее из багажника, а на обратном пути засовывать обратно).

Практика диктует: интересоваться содержимым личных вещей судей способны лишь сотрудники ФСБ. Ай, что намекать. Они это и были.



«Фонтанка» имеет авторизованный комментарий объединенной пресс-службы судов. «Официальной информации по данному факту у нас нет, но если она подтвердится, то будут приняты самые жесткие меры. В частности, лишение полномочий», — ответили журналисту на вопросы относительно судьи Овчарова, багажника, денег.

Остановимся. Далее каждый волен дополнять в меру своей компетентности.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

