    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, зап

    740мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd99.98eur105.95

    Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

    803
    5 комментариев

    Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает 12 октября официальный телеграм-канал информационного центра переправы. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

    «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Воздушная тревога была объявлена в 18.36 мск.

    UPD: в 19.20 мск в Севастополе дан отбой воздушной тревоге.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    Крымский мостСевастополь
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close