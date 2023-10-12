Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает 12 октября официальный телеграм-канал информационного центра переправы. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Воздушная тревога была объявлена в 18.36 мск.
UPD: в 19.20 мск в Севастополе дан отбой воздушной тревоге.