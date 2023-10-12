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    Шторм в городе. Показываем Петербург с высоты птичьего полета во время непогоды

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    Мощный шторм обрушился на Санкт-Петербург 12 октября, вызвав серьезные проблемы для горожан. Хотя о непогоде предупреждал ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    На кадрах, снятых с высоты, видно, как в одном районе города мелькают солнечные лучи, а в другом — бушует ветер и льют дожди. Как и прогнозировал Александр Колесов, в середине дня в акватории Финского залива порывы ветра усилились до 25–27 м/с. Из-за угрозы наводнения было решено закрыть дамбу. Но несмотря на это, вода в Неве поднялась, о чем свидетельствуют видовые камеры «Фонтанки».

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    При этом погода в Петербурге меняется буквально каждый час. В один момент небо Петербурга озаряет радуга, а в другой — сильный ветер валит деревья. В такую непогоду закрыты все парки. Жителей просят звонить по номеру 314–60–13, если возникнет неприятная ситуация на дороге и на территории зеленых насаждений.

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    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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