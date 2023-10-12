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    Гриба, Марс, Крест. Авиакомпания заманивает в Петербург странными топонимами. Рассказываем, как правильно

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    Странная подборка слов появилась в Telegram-канале авиакомпании «Победа» в четверг, 12 октября. В ней перечислены основные петербургские достопримечательности и их «разговорные» названия.

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    «Готовы к путешествию в Питер? Как найти общий язык с петербуржцем? Ловите подборку слов», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» предупреждает гостей города, что с этой подборкой вместо общего языка можно найти только непонимание. С Васькой и Петроградкой согласимся, а вот Крестовский район под названием Крест, а также Марс (Марсово поле), Дворик (Дворцовую площадь) и Грибу (канал Грибоедова) мы принять никак не можем.

    В авиакомпании негодование редакции «Фонтанка» обещали передать в отдел маркетинга.

    Для того, чтобы найти общий язык с петербуржцем, достаточно говорить культурно и вежливо. Это правило работает в любом городе России. Но если вам хочется сойти за настоящего знатока Петербурга, то вот вам несколько названий и слов. «Куру», «гречу», «поребрик» и «бадлон» мы опустим.

    Финбан — Финляндский вокзал, с которого когда-то можно было отправиться за сыром и маслом в Финку (Финляндию), ныне недоступную для простых смертных.

    Апрашка — Апраксин двор, архитектурный комплекс в самом центре Петербурга, где сегодня расположен рынок. Там можно найти все: от батареек до проблем. А еще там есть уже ставшая знаменитой китайская чуфальня и другие заведения с аутентичной кухней.

    Катькин садик — сквер у Александринки (Александринского театра). Почему Катькин? В центре сквера стоит памятник императрице Екатерине II.

    Грибанал — канал Грибоедова. Про Грибу забудьте.

    Гостинка и Галера — Гостиный двор и его галерея. Последняя была культовым местом Бандитского Петербурга, это уже история. Почитать про другие «горячие» точки Петербурга 90-х можно в материале Евгения Вышенкова.

    Парк Зоолетия — относительно новый народный топоним, появился после открытия у залива на севере Петербурга парка в честь 300-летия города.

    Пять углов — перекресток, образованный улицами Разъезжей, Рубинштейна, Ломоносова и Загородным проспектом. Один из главных героев петербургских открыток.

    Конечно, это далеко не все петербургские словечки. А какие знаете вы? Пишите в комментариях.

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    ПетербургТуризм
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