Странная подборка слов появилась в Telegram-канале авиакомпании «Победа» в четверг, 12 октября. В ней перечислены основные петербургские достопримечательности и их «разговорные» названия.

«Готовы к путешествию в Питер? Как найти общий язык с петербуржцем? Ловите подборку слов», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» предупреждает гостей города, что с этой подборкой вместо общего языка можно найти только непонимание. С Васькой и Петроградкой согласимся, а вот Крестовский район под названием Крест, а также Марс (Марсово поле), Дворик (Дворцовую площадь) и Грибу (канал Грибоедова) мы принять никак не можем.

Для того, чтобы найти общий язык с петербуржцем, достаточно говорить культурно и вежливо. Это правило работает в любом городе России. Но если вам хочется сойти за настоящего знатока Петербурга, то вот вам несколько названий и слов. «Куру», «гречу», «поребрик» и «бадлон» мы опустим.

Финбан — Финляндский вокзал, с которого когда-то можно было отправиться за сыром и маслом в Финку (Финляндию), ныне недоступную для простых смертных.

Апрашка — Апраксин двор, архитектурный комплекс в самом центре Петербурга, где сегодня расположен рынок. Там можно найти все: от батареек до проблем. А еще там есть уже ставшая знаменитой китайская чуфальня и другие заведения с аутентичной кухней.

Катькин садик — сквер у Александринки (Александринского театра). Почему Катькин? В центре сквера стоит памятник императрице Екатерине II.