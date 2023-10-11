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    Чубайс рассказал, куда улетал из Израиля

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    Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай. Об этом в среду, 11 октября, пишет ТАСС со ссылкой на самого Чубайса.

    Он рассказал, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) была запланированной. «Поездка была запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — сообщил Чубайс.

    Ранее в Telegram-каналах опубликовали фотографию Анатолия Чубайса из аэропорта Бен-Гурион. В СМИ появились сообщения, что Чубайс якобы покинул Израиль на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

    Накануне стало известно, что совокупный долг госкорпорации «Роснано» исчисляется суммой в 95 млрд рублей.

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    ИзраильДубайАнатолий Чубайс
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    Комментарии 20

    Гость11 Окт 2023 в 19:31
    Дольщик Кремля...
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