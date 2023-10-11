Чубайс рассказал, куда улетал из Израиля

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай. Об этом в среду, 11 октября, пишет ТАСС со ссылкой на самого Чубайса.

Он рассказал, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) была запланированной. «Поездка была запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — сообщил Чубайс.



Ранее в Telegram-каналах опубликовали фотографию Анатолия Чубайса из аэропорта Бен-Гурион. В СМИ появились сообщения, что Чубайс якобы покинул Израиль на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.



Накануне стало известно, что совокупный долг госкорпорации «Роснано» исчисляется суммой в 95 млрд рублей.