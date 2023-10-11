«Он это чувствует». Песков рассказал, что Зеленский начинает надоедать Америке и Европе

Президент Украины Владимир Зеленский находится в сложном положении, потому что начинает надоедать обществу в Америке и Европе. Об этом в среду, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги? Если Украина — это самая знаменитая страна, это просто оазис коррупции на земле. Конечно, это никому не нравится», — сказал представитель Кремля.

