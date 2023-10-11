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    «Он это чувствует». Песков рассказал, что Зеленский начинает надоедать Америке и Европе

    1980
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    Президент Украины Владимир Зеленский находится в сложном положении, потому что начинает надоедать обществу в Америке и Европе. Об этом в среду, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    «Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги? Если Украина — это самая знаменитая страна, это просто оазис коррупции на земле. Конечно, это никому не нравится», — сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря главы государства, недовольство Зеленским будет расти — он это чувствует, поэтому «начинает метаться».

    «У [Зеленского] еще срабатывает профессиональная жадность: как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю? Дела у него не так просты. <...> Посмотрим, как будет развиваться дальше», — добавил Песков.

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