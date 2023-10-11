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    Билан объявил о переносе концертов из-за заболевания

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    Певец Дима Билан сообщил поклонникам, что переносит концерты в ряде городов из-за затянувшегося бронхита. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале в среду, 11 октября.

    Выступление на неопределенный срок перенесли в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Согласно рекомендациям пульмонолога, Билан останется в Москве, чтобы не усугублять состояние перелетами и переездами между городами. О новых датах певец пообещал сообщить позже. Сейчас артист находится под наблюдением врача.

    Концерты, намеченные на конец октября и на начало ноября, остаются в силе, добавил Билан.

    Недавно стало известно, что лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт и был вынужден перенести концерты.

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