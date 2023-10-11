Билан объявил о переносе концертов из-за заболевания

Певец Дима Билан сообщил поклонникам, что переносит концерты в ряде городов из-за затянувшегося бронхита. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале в среду, 11 октября.



Выступление на неопределенный срок перенесли в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Согласно рекомендациям пульмонолога, Билан останется в Москве, чтобы не усугублять состояние перелетами и переездами между городами. О новых датах певец пообещал сообщить позже. Сейчас артист находится под наблюдением врача.

Концерты, намеченные на конец октября и на начало ноября, остаются в силе, добавил Билан.