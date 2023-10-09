Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт и вынужден перенести концерты. Сейчас певец чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

Сообщение о самочувствии лидера ДДТ опубликовано на сайте коллектива. Отмечается, что инфаркт миокарда Шевчук перенес в сентябре, а сейчас он проходит реабилитацию.

«Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — сказано в сообщении.

Переносятся четыре концерта — в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае. Все уже приобретенные билеты остаются действительны.