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    Путин: действия США нагнетают обстановку на Ближнем Востоке

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    Действия США на Ближнем Востоке «нагнетают обстановку» в регионе. Об этом 11 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляцию проводит пресс-служба Кремля.

    «Не понимаю, зачем США подтаскивают авианосные группы в Средиземное море, смысла я не вижу. Что они собираются бомбардировать? Ливан? Что они собираются делать или просто решили попугать кого-то?» — сказал он. Обеспокоенность президента РФ также вызывает возможное втягивание в конфликт Ирана. Ранее глава МИД Израиля назвал его «прокси ХАМАС». По мнению Владимира Путина, обвинения Ирана высказываются «как обычно без доказательств».

    Если конфликт выйдет за пределы палестинской территории, это неизбежно отразится на мировом энергетическом рынке, считает Владимир Путин. «На добычу не повлияет, но повлияет на другие составляющие энергетических рынков. Если конфликт будет разрастаться, это влияние будет неизбежным», — сказал он. Прежде всего это может повлиять на логистику, страховку, фрахт, пояснил президент.

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