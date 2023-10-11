Путин: Россия может обновить прошлогодний рекорд по энергопотреблению

Рекорд энергопотребления в России, установленный в прошлом году, может быть обновлен в 2023 году. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 11 октября.



Рекорд может обновиться из-за роста экономики, подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что правительство должно действовать превентивно, предупреждать кризисы на внутреннем топливном рынке. В свою очередь, у энергокомпаний в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям.