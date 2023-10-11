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    Путин: Россия может обновить прошлогодний рекорд по энергопотреблению

    2016
    17 комментариев

    Рекорд энергопотребления в России, установленный в прошлом году, может быть обновлен в 2023 году. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 11 октября.

    Рекорд может обновиться из-за роста экономики, подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что правительство должно действовать превентивно, предупреждать кризисы на внутреннем топливном рынке. В свою очередь, у энергокомпаний в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям.

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    Комментарии 17

    Гость11 Окт 2023 в 16:37
    Скоро весь мир засрете!
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