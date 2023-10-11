Столкновение поездов в метро: Москва — Петербург 4:0

В столичном метро столкнулись поезда. ЧП произошло утром 11 октября, в результате движение было частично остановлено. Можно подумать, что случай редчайший. Оказывается, нет. В истории московского метро столкновение поездов не такая уж редкость. А вот в Петербурге такого не было ни разу. Зато было в Ленинграде.



Самый серьезный случай произошел в 1984 году на перегоне между станциями «Звёздная» и «Купчино». В те годы на конечных станциях действовала система автоматического маневрирования. Составы оборачивали без участия водителя: он покидал кабину и переходил по служебному мостику на путь противоположного направления. В тот день машинист, как обычно, покинул кабину, но не заметил, что его поезд всё ещё стоит на путях. Получилось так, что он сел в свой же состав и начал движение в сторону встречного поезда. Машинист встречного поезда заметил надвигающуюся угрозу и успел предупредить пассажиров. Люди легли на пол, а водитель покинул кабину. Пострадал тогда только машинист, совершивший ошибку.