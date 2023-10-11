Столкновение поездов в метро: Москва — Петербург 4:0

В столичном метро столкнулись поезда. ЧП произошло утром 11 октября, в результате движение было частично остановлено. Можно подумать, что случай редчайший. Оказывается, нет. В истории московского метро столкновение поездов не такая уж редкость. А вот в Петербурге такого не было ни разу. Зато было в Ленинграде.
Самый серьезный случай произошел в 1984 году на перегоне между станциями «Звёздная» и «Купчино». В те годы на конечных станциях действовала система автоматического маневрирования. Составы оборачивали без участия водителя: он покидал кабину и переходил по служебному мостику на путь противоположного направления. В тот день машинист, как обычно, покинул кабину, но не заметил, что его поезд всё ещё стоит на путях. Получилось так, что он сел в свой же состав и начал движение в сторону встречного поезда. Машинист встречного поезда заметил надвигающуюся угрозу и успел предупредить пассажиров. Люди легли на пол, а водитель покинул кабину. Пострадал тогда только машинист, совершивший ошибку.
В Москве в 1994 году в один день произошло аж три столкновения поездов. Первая авария произошла на перегоне между станциями «Нагорная» и «Нахимовский проспект». Машинист состава не увидел из-за поворота коллегу, который притормаживал на станции — произошло столкновение. Пострадал он сам и шесть пассажиров. Из-за затора, вызванного аварией, произошла, как говорится, цепная реакция. Во время сложных маневров на путях сошли три вагона. Через четыре часа на станции «Петровско-Разумовская» ещё один состав догнал коллегу.
В новом веке до сегодняшнего дня поезда сталкивались два раза. В ноябре 2004 года на станции «Чертановская» встретились два состава. Тогда причиной стало новое оборудование на перегоне — его не успели наладить. Ещё один инцидент произошел в июле 2019 года у станции «Каширская». Два состава столкнулись во время движения в сторону тупика из-за самопроизвольного отказа тормозов.
При написании новости использовалась информация из открытых источников, в том числе блога «Человек-метро».