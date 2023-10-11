СМИ в Петербурге смогут получать гранты на укрепление духовных ценностей и материалы про военную службу

Заксобрание Петербурга в первом чтении на заседании 11 октября приняло законопроект, который дополняет список того, на что СМИ могут получать бюджетные гранты. В частности, речь идет о духовных ценностях, передает корреспондент «Фонтанки».



Законопроект внес парламентский комитет по законодательству во главе с единороссом Всеволодом Беликовым. Он пояснил, что гранты предлагается выдавать на создание материалов информационно-публицистического характера, а также программ «по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Кроме того, гранты хотят выдавать на материалы и программы «по вопросам прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ».

