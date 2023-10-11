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    В Петербурге появится новый праздник — День военной присяги

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    В Петербурге Заксобрание дополняет закон о праздниках и памятных датах, добавив в этот список День военной присяги. В первом чтении законопроект парламент принял 11 октября, передает корреспондент «Фонтанки».

    Отмечать День военной присяги планируется 21 ноября. По сути это приведение городского законодательства в соответствие с федеральным, в котором появилась аналогичная дата. Авторами законопроекта выступают члены фракции «Единой России» Денис Четырбок, Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, а также глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

    На вопрос от единоросса Натальи Астаховой, как предлагается отмечать эту дату, Беликов пояснил: лично он будет встречаться с друзьями, «кто еще остался, и отмечать в узком товарищеском кругу».

    Представители «Единой России» высказали поддержку инициативы. В частности, депутат Игорь Высоцкий констатировал: «Великолепно!», также положительно высказался и Константин Чебыкин.

    Шесть депутатов из 48 воздержались от голосования, двое высказались против.

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