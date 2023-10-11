В Кронштадте суд закрыл семейное кафе. Обедавших там детей увезли в больницу с отравлением

Кронштадтский райсуд Петербурга поставил на паузу работу семейного кафе «Стрелец», где спустя рукава относились к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. С ревизией в заведение нагрянули после отравления посетителей, большинство из которых дети.
О решении 11 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из протокола, информация о заболевших 29 сентября поступила из отдела учета и регистрации инфекционных и паразитарных болезней Центра гигиены и эпидемиологии. Кишечную инфекцию подхватили десять детей и два взрослых, четверо из них были госпитализированы.
Они приехали для участия в конкурсе из разных городов и двумя днями ранее питались в семейном кафе «Стрелец» на проспекте Ленина, 33, в Кронштадте. В соцсетях заведения сказано, что оно принимает туристические группы до 100 человек.
Санинспекторы, посетившие кафе в тот же день, уверены, что там нет возможности обслуживать одномоментно экскурсионные группы. Состояние производственных помещений оставляет желать лучшего.
Согласно протоколу, в них грязь и бардак, например, найдены колёса, шины и другие посторонние вещи. Посуду в конце рабочего дня не дезинфицируют, технических средств и умывальников недостаточно, суточные пробы не отбирают, продукцию могут принимать без маркировок и сопроводительной документации.
Роспотребнадзор снял с реализации 16 партий общим весом в 60 кг.
Представитель ООО «Стрелец» заверила, что все нарушения устранят в ближайшее время. Суд позволил не спешить. Общество признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и приостановили его работу на 60 суток. Отсчёт начали с вечера 29 сентября, когда двери опечатал Роспотребнадзор.