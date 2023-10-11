В Кронштадте суд закрыл семейное кафе. Обедавших там детей увезли в больницу с отравлением

Кронштадтский райсуд Петербурга поставил на паузу работу семейного кафе «Стрелец», где спустя рукава относились к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. С ревизией в заведение нагрянули после отравления посетителей, большинство из которых дети.



О решении 11 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из протокола, информация о заболевших 29 сентября поступила из отдела учета и регистрации инфекционных и паразитарных болезней Центра гигиены и эпидемиологии. Кишечную инфекцию подхватили десять детей и два взрослых, четверо из них были госпитализированы.