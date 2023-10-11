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    Двухлетняя девочка в Парголово попробовала красивую шляпку и уехала в больницу

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    Юную жительницу Парголово увезли в больницу после прогулки с мамой.

    Двухлетнюю девочку госпитализировали накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 11 октября. В детской больнице № 5 у нее диагностировали отравление. Состояние пациентки оценили, как средней тяжести.

    По предварительной информации, мать ребенка сообщила, что вместе с девочкой они гуляли около трех дня. И ребенок якобы подобрал с земли шляпку гриба и попробовал её. А через несколько часов малышке стало плохо.

    Проводится проверка.

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