Двухлетняя девочка в Парголово попробовала красивую шляпку и уехала в больницу

Юную жительницу Парголово увезли в больницу после прогулки с мамой.
Двухлетнюю девочку госпитализировали накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 11 октября. В детской больнице № 5 у нее диагностировали отравление. Состояние пациентки оценили, как средней тяжести.
По предварительной информации, мать ребенка сообщила, что вместе с девочкой они гуляли около трех дня. И ребенок якобы подобрал с земли шляпку гриба и попробовал её. А через несколько часов малышке стало плохо.
Проводится проверка.