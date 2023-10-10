В Генплан Петербурга внесут 200 новых школ. Ищите свой адрес

В проект Генплана Петербурга внесли 200 новых крупных общеобразовательных школ, которые должны построить в городе до 2040 года. Это следует из законопроекта, который Смольный 10 октября представил для прохождения антикоррупционной экспертизы.



В положении о территориальном планировании перечислены 200 новых школ вместимостью 825 мест и более, а также реконструкция лицея № 393 на Автовской улице с увеличением вместимости.

Стоит отметить, что такие крупные школы есть в перечне объектов регионального значения, которые должны быть отображены в генплане. Менее вместительные школы, а также детские сады в генплане не отображаются.