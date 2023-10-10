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    В Генплан Петербурга внесут 200 новых школ. Ищите свой адрес

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    10 комментариев

    В проект Генплана Петербурга внесли 200 новых крупных общеобразовательных школ, которые должны построить в городе до 2040 года. Это следует из законопроекта, который Смольный 10 октября представил для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    В положении о территориальном планировании перечислены 200 новых школ вместимостью 825 мест и более, а также реконструкция лицея № 393 на Автовской улице с увеличением вместимости.

    Стоит отметить, что такие крупные школы есть в перечне объектов регионального значения, которые должны быть отображены в генплане. Менее вместительные школы, а также детские сады в генплане не отображаются.

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    В случае, если в таблице указано, что школа запланирована на первую очередь, это означает, что она должна быть построена до 2030 года, если указано, что в «расчетный срок», — до 2040 года.

    Например, в Пушкинском районе планируется построить 43 школы, в Василеостровском — 10 школ, в Выборгском и Красносельском — по 11 учебных заведений.

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    Комментарии 10

    своих не бросаем10 Окт 2023 в 21:42
    Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей.
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