В Генплан Петербурга внесут 200 новых школ. Ищите свой адрес

В проект Генплана Петербурга внесли 200 новых крупных общеобразовательных школ, которые должны построить в городе до 2040 года. Это следует из законопроекта, который Смольный 10 октября представил для прохождения антикоррупционной экспертизы.
В положении о территориальном планировании перечислены 200 новых школ вместимостью 825 мест и более, а также реконструкция лицея № 393 на Автовской улице с увеличением вместимости.
Стоит отметить, что такие крупные школы есть в перечне объектов регионального значения, которые должны быть отображены в генплане. Менее вместительные школы, а также детские сады в генплане не отображаются.
В случае, если в таблице указано, что школа запланирована на первую очередь, это означает, что она должна быть построена до 2030 года, если указано, что в «расчетный срок», — до 2040 года.
Например, в Пушкинском районе планируется построить 43 школы, в Василеостровском — 10 школ, в Выборгском и Красносельском — по 11 учебных заведений.