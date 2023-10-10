В Петербурге умер полугодовалый малыш. До этого врачи скорой убедили родителей отказаться от госпитализации

Трагедия произошла в семье граждан Таджикистана, приехавших в Петербург на заработки. У молодой пары умер пятимесячный ребенок. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 октября.



Младенец был доставлен накануне днем в Педиатрический университет с Новороссийской улицы. У малыша диагностировали остановку кровообращения неизвестной длительности. Мальчика поместили в реанимацию, но спустя два часа он скончался.



Отец ребенка — 24-летний дворник, маме только 18 лет. Оба приехали из Таджикистана и жили у своих родственников. Семья занимала одну из комнат, где были созданы все условия для малыша. С рождения мальчику был поставлен диагноз порок сердца. Пациента наблюдали в поликлинике №11, проводили все необходимые обследования, ставили прививки.

