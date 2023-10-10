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    В Петербурге умер полугодовалый малыш. До этого врачи скорой убедили родителей отказаться от госпитализации

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    Трагедия произошла в семье граждан Таджикистана, приехавших в Петербург на заработки. У молодой пары умер пятимесячный ребенок. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 октября.

    Младенец был доставлен накануне днем в Педиатрический университет с Новороссийской улицы. У малыша диагностировали остановку кровообращения неизвестной длительности. Мальчика поместили в реанимацию, но спустя два часа он скончался.

    Отец ребенка — 24-летний дворник, маме только 18 лет. Оба приехали из Таджикистана и жили у своих родственников. Семья занимала одну из комнат, где были созданы все условия для малыша. С рождения мальчику был поставлен диагноз порок сердца. Пациента наблюдали в поликлинике №11, проводили все необходимые обследования, ставили прививки.

    В ночь на 9 октября ребенку стало плохо. Ночью он не спал и плакал. Утром мама обратилась в поликлинику, где после осмотра семью направили на госпитализацию, маму с ребенком отправили домой собирать вещи. Сотрудники поликлиники также вызвали скорую помощь на дом, чтобы быстрее доставить маму и малыша в палату. В 11:30 бригада медиков прибыла на Новороссийскую. При этом родителям якобы объяснили, что их сын в госпитализации не нуждается, и рекомендовали написать отказ. Также маме были даны рекомендации.

    После отъезда скорой женщина дала ребенку попить из шприца, как и было сказано. Но малыша начало тошнить, и он потерял сознание. Родители в панике снова вызвали скорую, медики приехали, провели реанимационные мероприятия и помчали мальчика в Педиатрический университет. Правда, там ему уже ничем не могли помочь. Тело младенца было направлено в морг для установления причины смерти, а на убитых горем родителей составили протоколы о нарушении правил въезда на территорию РФ.

    Накануне «Фонтанка» писала, что в Петербурге умер ребенок гражданки Узбекистана. До этого девочку лечили от осложнений после прививки.

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