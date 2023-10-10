О подноготной кинопроката расскажут на лекции в «Авроре»

Сегодня небольшие кинопрокатные студии, которые до этого привозили в страну преимущественно независимое кино для любителей, стали героями многих: благодаря таким командам, в прокате по-прежнему появляются важные новинки.
В зале «Авроры» 10 октября на лекции «Кинопрокат в новой реальности» (6+) знатоки индустрии расскажут о том, где и как сейчас покупаются фильмы для проката в России и что изменилось в работе компаний за последние полтора года.
В центре внимания — работа независимой студии A-ONE, на счету которой десятки фестивальных лидеров от «Треугольника печали» и «Камон Камон» до лент Ларса фон Триера, Джима Джармуша, Гаспара Ноэ, Паоло Соррентино, Франсуа Озона и других современных классиков.
На встрече слушатели узнают, почему сейчас особенно важно ходить в кинотеатры на легальные показы, и почему некоторые фильмы «тайно» показываются в стране, как это случилось с «Аватаром», «Барби» и «Оппенгеймером».
Вход — по билетам. Встреча начнëтся в 19.30.