О подноготной кинопроката расскажут на лекции в «Авроре»

Сегодня небольшие кинопрокатные студии, которые до этого привозили в страну преимущественно независимое кино для любителей, стали героями многих: благодаря таким командам, в прокате по-прежнему появляются важные новинки.



В зале «Авроры» 10 октября на лекции «Кинопрокат в новой реальности» (6+) знатоки индустрии расскажут о том, где и как сейчас покупаются фильмы для проката в России и что изменилось в работе компаний за последние полтора года.

