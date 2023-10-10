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    О подноготной кинопроката расскажут на лекции в «Авроре»

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    Сегодня небольшие кинопрокатные студии, которые до этого привозили в страну преимущественно независимое кино для любителей, стали героями многих: благодаря таким командам, в прокате по-прежнему появляются важные новинки.

    В зале «Авроры» 10 октября на лекции «Кинопрокат в новой реальности» (6+) знатоки индустрии расскажут о том, где и как сейчас покупаются фильмы для проката в России и что изменилось в работе компаний за последние полтора года.

    Фото: https://vk.com/a_onefilms
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    В центре внимания — работа независимой студии A-ONE, на счету которой десятки фестивальных лидеров от «Треугольника печали» и «Камон Камон» до лент Ларса фон Триера, Джима Джармуша, Гаспара Ноэ, Паоло Соррентино, Франсуа Озона и других современных классиков.

    На встрече слушатели узнают, почему сейчас особенно важно ходить в кинотеатры на легальные показы, и почему некоторые фильмы «тайно» показываются в стране, как это случилось с «Аватаром», «Барби» и «Оппенгеймером».

    Вход — по билетам. Встреча начнëтся в 19.30.

    Фото: https://vk.com/a_onefilms

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