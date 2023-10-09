«Черное зеркало» всё ближе. Что такое социальный рейтинг, который начали тестировать в России

В РГСУ в тестовом режиме запустили систему социального рейтинга, которую после обкатки планируют предложить для внедрения по всей России. «Фонтанка» — о том, что это такое, как социальный рейтинг уже почти десять лет работает в Китае и насколько это всё похоже на антиутопию из сериала «Черное зеркало».



Что случилось В Российском государственном социальном университете (РГСУ) в тестовом режиме запустили экспериментальную платформу «Мы», которая будет формировать социальный рейтинг пользователей на основе множества параметров. Среди них — успеваемость, наличие детей и иждивенцев, источники дохода, льготы, кредитная история, судимости, аккаунты в социальных сетях, участие в общественной жизни, государственные награды, знание языков (что интересно, китайский выделен отдельно), занятие спортом, здоровый образ жизни и тому подобное.



Детальный разбор параметров и то, в какой степени каждый из них влияет на рейтинг, не раскрывается. Известно лишь, что данные представлены в виде двухкомпонентного скоринг-кода (СК), где каждый компонент — это двузначное число, определяющее социальный статус (первое число) и социальный уровень (второе число) человека. Например, 51–38. Социальный статус — это текущие заслуги гражданина, а социальный уровень — его перспективы.

«Социальный уровень (СУ) академика может уступать СУ молодого мастера, работающего на заводе и занимающегося изготовлением детских санок в своём гараже, или быть меньше СУ врача-диетолога, который, помимо основной работы, занимается тренерством по фитнесу и изучает китайский язык», — пояснили в пресс-службе института.



Авторы проекта после завершения тестирования (сколько оно будет длиться, не уточняется) планируют предложить систему «Мы» банкам, а также властям для выявления более полезных граждан.

Естественно, после появления новости о разработке в России системы социального рейтинга у пользователей в соцсетях возникли мрачные ассоциации. Прежде всего это напомнило сериал «Черное зеркало», где в первом эпизоде третьего сезона жутким образом раскрывается подобная тема, а также роман-антиутопию Евгения Замятина, которая по невероятному совпадению называется так же, как и система РГСУ. Как говорится, добро пожаловать в страшное будущее. Многие СМИ в связи с этим также напомнили, что система социального рейтинга уже давно существует в Китае на государственном уровне и как-то ничего, никто от этого не страдает. Даже наоборот, якобы эта система помогла стране преодолеть эпидемию коронавируса едва ли не лучше остальных. Давайте разбираться, так ли это на самом деле.



Как это работает в Китае В 2014 году власти КНР действительно опубликовали план и цели внедрения системы социального кредита, как это официально называется у них. С документом можно ознакомиться на сайте китайского правительства. Первая неожиданность — система направлена исключительно на кредитную и финансовую сферы. Трактуется понятие довольно широко: «Честность в государственных делах, коммерческая честность и солидарность, общественная честность и солидарность, судебная достоверность и непротиворечивость». Цель поставили амбициозную, как и весь Китай: «построение гармоничного социалистического общества». На первый взгляд, всё просто, как в Библии: поощрения за хорошие поступки и наказания за плохие. Но опять же, речь идет о финансовых и кредитных «поступках», а также покупательских предпочтениях. Кроме того, баллы начисляются или списываются не субъективно. Просто так из вредности или плохих отношений опустить рейтинг нельзя. Этим занимаются различные официальные структуры: полиция, Бюро по справедливой торговле, банки, местные власти и так далее.



К слову, о местных властях. Здесь система работает фрагментарно и выборочно. Пока на муниципальном уровне она запущена в 12 городах: Ханчжоу, Нанкин, Сямынь, Чэнду, Сучжоу, Суцянь, Хуэйчжоу, Вэньчжоу и Вэйхай, Вэйфан, Иу, Жунчэн. Здесь властям позволено самостоятельно вырабатывать критерии уменьшения и увеличения рейтинга. Например, дополнительные баллы могут начислять за уход за пожилыми родственниками, помощь бедным, покупку учебной литературы. Высокий рейтинг, в свою очередь, открывает доступ к высшему образованию за счет бюджета.



Высокое оснащение видеокамерами в Пекине и Шанхае позволяет также фиксировать правонарушения. В сверхскоростном поезде Пекин — Шанхай пассажиров предупреждают, что плохое поведение (например, курение) будет записано и повлияет на «информационную систему социального доверия». В худших случаях нарушителю действительно на полгода могут заблокировать продажу билетов на поезд вообще.

Также низкий рейтинг может повлиять на получение водительских прав, разрешение завести животное, получение субсидий и льгот при оплате коммунальных платежей, получение кредитов, доступ к работе в госучреждениях, возможность обучать детей в престижных учебных заведениях. Отдельный вид наказания — общественное порицание. Например, фотографии особо злостных нарушителей показывают на экранах кинотеатров перед фильмами, а в провинции Цзянси Высший суд заключил соглашение с сотовыми операторами о том, что при звонке на номер неплательщика проигрывается порицающее его «приветствие».



В 2018 году в дополнение к общей системе было принято решение о внедрении учета «медицинского состояния» граждан: своевременное прохождение обследований, прививки, частота госпитализаций. Всё это оказалось хорошим подспорьем во время эпидемии коронавируса. Тогда появилось дополнение к приложению WeChat под названием «Код здоровья». Программа регулярно обновляет медицинские рекомендации для местности (считывается геолокация пользователя) и оценивает, насколько хорошо владелец телефона их соблюдает. Если локдауна нет и человек не приближается к тем, кто нарушает рекомендации властей, QR-код в приложении светится зеленым, если необходимо обследование — жёлтым, а если есть опасность заражения (например, после контакта с зараженными или пропуска вакцины) — красным, и значит нужно сидеть дома. Если человека с красным кодом на улице остановит полиция, будут проблемы.



При этом социальный рейтинг до сих пор никак не закреплен в гражданском кодексе КНР. То есть говорить, что всё это происходит на государственном уровне и как-то всерьез влияет на жизнь человека, пока рано. Это подтверждают и сами жители Китая, многие из которых с удивлением читают о «цифровом ГУЛАГе» в зарубежной прессе.







Что говорят о рейтинге в Китае

Ведущая популярного влога SHANKANAKA гражданка КНР Мэнсюэ в 2021 году опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о том, каково же это — жить в ожившей вселенной киберпанка.

«Когда я только начала вести этот канал, мне уже начали постоянно писать и в комментариях, и в директе, мол, Мэнсюэ, у Китая есть план создать систему социального рейтинга, и тогда вы будете жить, как в сериале «Черное зеркало», что думаешь по этому поводу. Я тогда не обращала на это внимание, подумала, что такая же фигня, как и новость о том, что китайцы биороботы, китайцы захватят Сибирь и так далее. Однако я не ожидала, что год спустя те же зрители мне уже напрямую сообщат, что такой план у нас уже осуществили и мы уже живем под этой системой социального рейтинга. Только где я могу посмотреть свой рейтинг? Вполне возможно, что я, находясь в Китае, не знаю о каком-то происходящем или узнаю позже вас, потому что у нас цензура», — заявила Мэнсюэ.



Девушка начала разбираться и обнаружила этот рейтинг в приложении платежной системы AliPay. При максимальном уровне в 1000 у Мэнсюэ была оценка 730. Как пояснила блогер, AliPay — это те же «Яндекс Деньги» в России. Но AliPay — это не только электронная платежная система, в ней есть еще система кредитования Mǎyǐ («Муравей»). Если включил эту систему в своей AliPay, то она будет устанавливать тебе лимит, в пределах которого можно совершать покупки и расплачиваться только в назначенный день ежемесячно. Какую сумму приложение тебе выделит, тоже зависит от этой оценки в их скоринговой системе.

«Еще говорят, что гражданам с высокой оценкой это дает какие-то льготы: заселяться в гостиницу без залога, брать бесплатно велосипеды, пауэрбанки и так далее. Да, есть такое. Вот мои льготы в той же самой AliPay. Это просто потому, что эти гостиницы, компании байк-шеринга или пауэрбанк-шеринга подписали контракты с AliPay и используют их скоринговую систему. То есть это совсем не какой-то рейтинг на государственном уровне», — пояснила Мэнсюэ.



Девушка также подтвердила, что есть некий черный список, который накладывает ряд ограничений на гражданина. Но попадают туда, по ее словам, только самые недобросовестные должники, которых в народе называют лоулай. Это должники, которые имеют возможность вернуть долги, но отказываются от выполнения судебного решения.



«Должникам в этом черном списке ограничили покупки любых предметов роскоши, включая дорогую путевку, номер в звездочной гостинице, даже билеты на самолет и скоростной поезд. У них логика такая: если можешь позволить себе билет на скоростной поезд, хотя он стоит всего 500 юаней, то смог бы ездить на обычном поезде и вернуть эти 500 кредитору. По этой же логике детей недобросовестных должников не принимают в частную школу, так как в Китае оплата в частной школе гораздо выше, чем в общественной школе. Ограничения на дорогую покупку в принципе поддерживает большинство китайцев. Таких должников и так уже сильно ненавидят», — пояснила гражданка КНР.



Она также подтвердила, что в Тяньцзи операторы сотовой связи настроили специальный звонок-мелодию должникам в черном списке и что в кинотеатрах их портреты демонстрируют перед сеансами. Кроме того, некоторые местные правительства, по ее словам, разработали мобильное приложение, так называемую «карту недобросовестных должников», где можешь увидеть имена и части адреса таких людей, которые живут рядом с тобой.

«Помимо недобросовестных должников, есть еще группа людей в Китае, кому могут отказать продавать билеты на самолет или поезд. Это люди, которые нарушили правила в транспорте: покурили в поезде, проехали без билета, заняли чужое место и так далее. Таких людей вносят в черный список авиакомпании или железнодорожной компании на разные сроки в зависимости от серьезности их нарушения. Например, вот этот человек, он занял чужое место на скоростном поезде и притворялся больным, отказался вставать. И вот его и внесли в черный список и в течение полугода ему не будут продавать билеты», — добавила Мэнсюэ.



Россиянин Максим Сотников живет в Китае с 2005 года. У него жена-китаянка и дочь. Однажды он тоже прочитал в российской прессе про социальный рейтинг в КНР.

«Я жене перевожу эту новость. Типа у каждого китайца есть свой рейтинг. Что если ты сделал что-то хорошее, тебе плюс пять баллов, а если ты сделал что-то плохое, то минус пять баллов. Допустим, может сосед на тебя пожаловаться. Пожаловался — минус пять баллов. Я это ей рассказываю, а она пока сидит и слушает меня, смеется: «Всё, муж, хватит, остановись». Я говорю: «А что ты? Я тебе просто рассказываю, что говорят в наших новостях». И вообще, это даже не новости. Люди, которые снимают какие-то страшилки, видео на YouTube-канал и рассказывают про это про Китай», — рассказал Максим в одном из видео на своем канале.



Он рассказал про другую систему мгновенного порицания, которая осуществляется при переходе на красный свет светофора. Таких людей фиксирует камера и сразу показывает на большом экране у светофора. Но никаких очков при этом не снимают.



«Я не считаю, что это плохо. Лично мое мнение. Я думаю, что это сделано тоже для того, чтобы люди контролировали себя и не нарушали свои правила. Кому-то это, возможно, не понравится. Я думаю, по-любому кто-то в комментариях мне скажет: «Никакой свободы нет». Окей, хорошо, вы хотите ту свободу, что вы едете за рулем и какой-то человек проходит на красный свет? Это очень опасно», — подчеркнул Максим.

Также он чуть подробнее рассказал о рейтинге на AliPay, где у него 635 очков. По его словам, максимальные баллы там — 900. Если же у человека 500 и меньше, то он просто не сможет с AliPay купить билеты на поезд или взять кредит. Кроме того, этот рейтинг помогает зарабатывать некие «пузырьки», которые можно потратить на разные вещи или дела.



«Вот у меня, допустим, сейчас 19 796 граммов пузырьков. И что это за пузырьки? Здесь можно выбрать, куда ты хочешь инвестировать эти пузырьки. Допустим, посадить дерево благодаря этим пузырькам или какой-нибудь кустик в пустыне. Допустим, я хочу инвестировать, посадить этот кустик в пустыне. Всё, я инвестирую. Всё, они ушли, вот в этом районе. Вот показана картинка, типа они говорят всё, спасибо тебе, что ты проинвестировал. И вот тут можно прям видеоотчет посмотреть, как это всё происходит. Это не сказки, это прям по-настоящему», — отметил Максим.



В итоге он делает вывод, что все страшилки про социальный рейтинг и воплощение в реальность самых жутких антиутопий лишь преувеличение, которое намеренно делают СМИ и другие блогеры, чтобы нагнать просмотров. Впрочем, как написал один из пользователей в комментариях под видеороликом Максима Сотникова: «Первое правило социального рейтинга — никому не говори про социальный рейтинг. +15 баллов». А как отметили другие, в России и так уже есть свой социальный рейтинг и даже несколько вариантов: кредитная история и оценка в «Яндекс Такси».

