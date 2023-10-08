«Падение давления было исключительно быстрым». На ремонт газопровода между Эстонией и Финляндией уйдут месяцы

Незадолго до двух часов ночи 8 октября компании-операторы Gasgrid Finland и Elering обнаружили необычное падение давления в морском газопроводе.



Клапаны пришлось закрывать, днем финская компания официально объявила об этом на своем сайте. Но последствия могут оказаться тяжелыми. Об этом в интервью финским СМИ сообщил директор Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.



Он рассказал, что эстонская и финская стороны собираются действовать сообща, однако, неизвестно, подключена ли к расследованию полиция какой-либо из стран или обеих. Прежде, чем добраться до трубы компаниям необходимо получить соответствующие разрешения и подготовить оборудование: «Мы, конечно, говорим как минимум о днях», — заявил Грёнлунд.

