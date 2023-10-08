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    «Падение давления было исключительно быстрым». На ремонт газопровода между Эстонией и Финляндией уйдут месяцы

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    Незадолго до двух часов ночи 8 октября компании-операторы Gasgrid Finland и Elering обнаружили необычное падение давления в морском газопроводе.

    Клапаны пришлось закрывать, днем финская компания официально объявила об этом на своем сайте. Но последствия могут оказаться тяжелыми. Об этом в интервью финским СМИ сообщил директор Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.

    Он рассказал, что эстонская и финская стороны собираются действовать сообща, однако, неизвестно, подключена ли к расследованию полиция какой-либо из стран или обеих. Прежде, чем добраться до трубы компаниям необходимо получить соответствующие разрешения и подготовить оборудование: «Мы, конечно, говорим как минимум о днях», — заявил Грёнлунд.

    Он отметил, что «падение давления было исключительно быстрым». Однако, информации для оценки ЧП сейчас исключительно мало.

    Грёнлунд отказался оценивать финансовые потери компании, но отметил, что ремонт может занять от нескольких месяцев и больше — до конца зимы, возможно и больше.

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    Газопровод
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