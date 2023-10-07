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    Украина снова атаковала Крым переделанной ракетой С-200

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    Как сообщает 7 октября Минобороны РФ, около 18:00 мск была предпринята попытка атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

    «Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — сказано в сообщении.

    О пострадавших и повреждениях не сообщается.

    Напомним, в августе Киев как минимум дважды пытался атаковать объекты в России модифицированными ракетами комплекса ПВО С-200. Доработанные в ударный вариант ракеты были сбиты в Калужской области и в Крыму.

    Максимальная дальность поражения ракет С-200 и С-300 — 300 километров.

    «Фонтанка» также писала, что в конце сентября парламент Болгарии на закрытом заседании 27 сентября принял решение отправить на Украину неисправные зенитные ракеты С-300. Болгария починить их не может, а Украина, как решили в Софии, «с этим справится».

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    УкраинаРакетная атакаКрымС-200
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    Комментарии 13

    Гость07 Окт 2023 в 21:15
    Слава Урине!
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