Украина снова атаковала Крым переделанной ракетой С-200

Как сообщает 7 октября Минобороны РФ, около 18:00 мск была предпринята попытка атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — сказано в сообщении.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Напомним, в августе Киев как минимум дважды пытался атаковать объекты в России модифицированными ракетами комплекса ПВО С-200. Доработанные в ударный вариант ракеты были сбиты в Калужской области и в Крыму.
Максимальная дальность поражения ракет С-200 и С-300 — 300 километров.
«Фонтанка» также писала, что в конце сентября парламент Болгарии на закрытом заседании 27 сентября принял решение отправить на Украину неисправные зенитные ракеты С-300. Болгария починить их не может, а Украина, как решили в Софии, «с этим справится».