Раз — и вдребезги: как и кого убивает «синдром разбитого сердца» — ученые доказали, что можно умереть от горя или радости

Сильные эмоциональные переживания являются спусковым крючком для этой болезни Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





Кончина от неразделенной любви или потери любимого давно стала литературным штампом. Эмоционально такие переживания часто ощущаются как щемящая боль в груди. Оказывается, это выражение используют не только литераторы. В медицине существует понятие «синдром разбитого сердца», также известный как кардиомиопатия такоцубо. Ученые доказали — реакция организма, например на утрату близкого или даже на неожиданное счастье, носит вполне физиологический характер. А можно ли по-настоящему умереть от грусти или радости?

Кардиомиопатию такоцубо первым описал доктор Хикару Сато из городской больницы Хиросимы. Такое название он дал заболеванию потому, что у больных с этим синдромом левый желудочек (главная насосная камера сердца) имеет аномальную форму — узкую в верхней части и расширяющуюся в нижней. Врач вспомнил, что это напоминает ему горшок для ловли осьминогов, который используют в Японии. Кардиомиопатия такоцубо — вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). В связи с тем, что слабость миокарда может вызываться эмоциональным стрессом, например смертью любимого человека, состояние также называется «синдромом разбитого сердца».

«Разбить» сердце человеку может не только горе, но и счастье, считают кардиологи. Это подтверждают исследования, опубликованные в журнале European Heart Journal. Врачи 4 года обследовали 1750 пациентов со всего мира с кардиомиопатией такоцубо — нарушением работы сердечной мышцы, нередко приводящей к острой сердечной недостаточности. Исследователи выяснили, что у 485 человек КТ было спровоцировано сильным эмоциональным переживанием. Причем у 20 «поводом» стали позитивные события — например, свадьба и рождение внуков.

Так выглядят горшки для ловли осьминогов («тако цубо») в Японии, в честь которых и назван синдром 松岡明芳. 松岡明芳 / Общественное достояние / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Ученые доказали, что мозг участвует в развитии «синдрома разбитого или счастливого сердца». Они обнаружили, что области мозга, ответственные за обработку эмоций и контроль бессознательной работы организма, такой, как сердцебиение, дыхание и пищеварение, взаимодействуют друг с другом хуже у пациентов с кардиомиопатией такоцубо, чем у здоровых людей.

В группе риска люди с заболеваниями, при которых наблюдается избыток «гормонов стресса». При любых переживаниях уровень этих гормонов повышается. В этот момент они влияют на организм и особенно на сердце. Нужно сказать, что это стандартная реакция организма при стрессе, но в некоторых случаях она оказывается фатальной. Убить такого человека могут плохие новости, потеря близкого человека, несерьезная авария и даже выступление перед большим количеством людей. Увеличилось число пациентов с таким синдромом предсказуемо во время пандемии COVID-19 .



— Стресс может иметь физические последствия для нашего тела и сердца, о чём свидетельствует рост числа случаев стрессовой кардиомиопатии, с которой мы сталкиваемся, — комментировал в разгар пандемии доктор медицинских наук и кардиолог Кливлендской клиники Анкур Калра журналу JAMA Network Open. Поражает болезнь чаще всего женщин старшего и среднего возраста — у них «синдром разбитого сердца» диагностируется до 10 раз чаще, чем у молодых женщин или мужчин любого возраста. Большинство случаев «синдрома разбитого сердца» приходятся на весенние и летние месяцы. А вот у инфарктов другая сезонность — они как раз в основном приходятся на зиму и осень. Поэтому ученые заключили, что синдром, вопреки распространенному мнению, не является ни предвестником, ни формой инфаркта и связан не с закупоркой артерий, а с нарушением функции сердечной мышцы.

К счастью, случаи смерти от «синдрома разбитого сердца» всё же очень редки. Есть статистика, что он поражает менее 3% людей, перенесших сердечный приступ, и, как правило, возникает в возрасте 60–75 лет. Так что не бойтесь эмоционально радоваться или грустить со всей силы. Скорее всего, вам это не повредит, а даже наоборот. Время есть? За разбитым сердцем кроется заболевание, которое вызывает состояния, схожие с сердечным приступом, но не являющееся им. А вот симптомы у них похожи — сердце бьется плохо, у больных одышка и боли в груди. Необычная усталость Из отчета, опубликованного в журнале Circulation, следует — 48% опрошенных женщин страдали от нарушений сна за месяц до сердечного приступа. Другой распространенной жалобой среди этих женщин была необычная усталость — от нее страдал 71% опрошенных.

В отчете, опубликованном в журнале Heart and Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care («Сердце и легкие: журнал сердечно-легочной и неотложной помощи») обсуждались некоторые потенциальные причины наблюдаемых нарушений сна. Так, они были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. В совокупности эти симптомы могут быть важным предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа, отмечают исследователи.



Более того, хорошо известно, что женщины и мужчины с плохой сердечно-сосудистой системой регулярно страдают от короткого сна, слишком долгого сна и других искажений.

Очень важно наблюдать за собой, ведь, по оценкам ВОЗ, 80% преждевременных сердечных приступов и инсультов можно предотвратить.

Колет сердце — это инфаркт?

Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце, а заодно и симптомом инфаркта. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже иногда так себя проявляют.

— Многие люди испытывали когда-либо боли в области сердца, но не всегда это связано именно с сердцем, — говорит кардиолог Мария Яковлева.

Мария Яковлева — врач функциональной диагностики, кардиолог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова).



Наиболее часто вызывает боль в груди ишемическая болезнь сердца — это заболевание сердца, возникающее при плохом снабжении кровью сердечной мышцы, в результате которого поражается миокард. Это широко распространенная сердечно-сосудистая патология, нередко приводящая к летальному исходу. Виды ишемии сердца:



стенокардия;

инфаркт миокарда;

постинфарктный кардиосклероз;

сердечная недостаточность;

внезапная аритмическая смерть.

У ишемической боли сердца есть ряд определенных признаков, отмечает эксперт. Сердце действительно болит, если:

боли носят определенный характер — давящий, жгучий;

боли локализуются за грудиной. Могут отдавать в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть. Реже — в правое плечо, правую руку;



боли могут ощущаться в верхней части живота, иногда сопровождаются рвотой. Это признак, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а именно — инфаркта нижней стенки левого желудочка;



боли возникают после физической, эмоциональной нагрузки;



длительность боли сравнительно небольшая — от нескольких минут до нескольких часов;



проходит такая боль в покое или после приема определенных препаратов, расширяющих сосуды сердца, например нитроглицерина.

— Если все эти критерии сошлись в один «букет», то это типичная боль в сердце ишемического характера, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — При этом нет никакой разницы, кто испытывает такую боль — мужчина или женщина, гендерных различий в характере боли никаких нет.