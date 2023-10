Раз — и вдребезги: как и кого убивает «синдром разбитого сердца» — ученые доказали, что можно умереть от горя или радости

К счастью, случаи смерти от «синдрома разбитого сердца» всё же очень редки. Есть статистика, что он поражает менее 3% людей, перенесших сердечный приступ, и, как правило, возникает в возрасте 60–75 лет. Так что не бойтесь эмоционально радоваться или грустить со всей силы. Скорее всего, вам это не повредит, а даже наоборот.

Время есть?

За разбитым сердцем кроется заболевание, которое вызывает состояния, схожие с сердечным приступом, но не являющееся им. А вот симптомы у них похожи — сердце бьется плохо, у больных одышка и боли в груди.

Из отчета, опубликованного в журнале Circulation, следует — 48% опрошенных женщин страдали от нарушений сна за месяц до сердечного приступа. Другой распространенной жалобой среди этих женщин была необычная усталость — от нее страдал 71% опрошенных.



В отчете, опубликованном в журнале Heart and Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care («Сердце и легкие: журнал сердечно-легочной и неотложной помощи») обсуждались некоторые потенциальные причины наблюдаемых нарушений сна. Так, они были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. В совокупности эти симптомы могут быть важным предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа, отмечают исследователи.