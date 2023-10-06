В Израиле американский турист намеренно разбил две древнеримские статуи

Американского туриста в четверг, 5 сентября, арестовали по обвинению в разрушении статуй в Музее Израиля в Иерусалиме. Он заявил полицейским об оскорбленных чувствах. Об этом сообщает издание Times of Israel.
В полиции рассказали, что офицеры были вызваны после того, как посетитель музея намеренно разбил две древнеримские скульптуры, которые датируют II веком нашей эры. Одна из статуй представляет собой голову Афины, а вторая — статую грифона, держащего колесо судьбы.
Охранник музея задержал 40-летнего мужчину — туриста из США. Полиции он объяснил, что уничтожил статуи, потому что считал, что они «против Торы». Скульптуры отправили в лабораторию музея для профессиональной реставрации.