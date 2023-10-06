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    «Илон «Москаль» подбросил дровишек в огонь». Как на российском ТВ смеялись над мемом про Зеленского

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    Автору мема про Зеленского Илону Маску давно пора переходить на сторону России и отключать ВСУ от «Старлинка», а экс-советник Зеленского Алексей Арестович* своим обращением плюнул в лицо русским противникам боевых действий на Украине круче, чем это сделали бы в самой России, — так говорили на российском ТВ на этой неделе.

    Владимир Соловьев забил свое имя в поисковик «Яндекса» и расстроился, что Дмитрий Гордон** там представлен в лучшем свете. Отмененный в Казахстане комик Максим Галкин***, писатель Дмитрий Быков**** со своей новой книгой и даже депутат — борец с ведьмами Виталий Милонов — все они, хотя и не заикались о термоядерном взрыве над Сибирью, всё равно вертелись на устах гостей российских телепередач.

    *Росфинмониторинг включил Алексея Арестовича в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

    ** Минюст РФ признал Дмитрия Гордона иноагентом и экстремистом в России.

    *** Минюст РФ внес Максима Галкина в реестр иностранных агентов.

    **** Минюст РФ внес Дмитрия Быкова в реестр иностранных агентов.

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