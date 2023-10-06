Песков высказался о расследовании гибели Пригожина и Уткина

Окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, в которой погибли руководители ЧВК «Вагнер», еще не был представлен. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе ежедневного конференц-колла, комментируя вчерашнее заявление Владимира Путина о гибели «вагнеров».

Накануне в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи президент Путин заговорил об авиакатастрофе суперджета Embraer, в котором погибли руководители «Вагнера» Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и еще 8 человек. Путин признался, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. Он добавил, что следствие не завершено. Также, по словам президента, не проводилась экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших. «Надо было провести такую экспертизу», — отметил Путин.