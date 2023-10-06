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    Песков высказался о расследовании гибели Пригожина и Уткина

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    Окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, в которой погибли руководители ЧВК «Вагнер», еще не был представлен. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    «Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе ежедневного конференц-колла, комментируя вчерашнее заявление Владимира Путина о гибели «вагнеров».

    Накануне в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи президент Путин заговорил об авиакатастрофе суперджета Embraer, в котором погибли руководители «Вагнера» Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и еще 8 человек. Путин признался, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. Он добавил, что следствие не завершено. Также, по словам президента, не проводилась экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших. «Надо было провести такую экспертизу», — отметил Путин.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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