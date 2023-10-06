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    Член сборной РФ по парашютному спорту разбился о воду в финале Кубка России в Чечне

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    Мастер спорта и член сборной по парашютному спорту 45-летний Дмитрий Беляев скончался во время проведения финала Кубка России в Чечне.

    Об этом 6 октября сообщает РИА «Новости. Спорт».

    По предварительной информации, опытный спортсмен во время приземления не рассчитал высоту и на большой скорости упал в воду. Беляева вытащили из водоема и передали в руки медикам. Но, несмотря на их усилия, от полученных травм парашютист скончался.

    Как пишут на профессиональных форумах, на счету Беляева более 3 700 прыжков с парашютом.

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    ПарашютистРазбился парашютистКубок России
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