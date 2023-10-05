Премия Андрея Белого, о закрытии которой было объявлено ранее, за 2023 год будет присуждена

Судьба старейшей литературной премии — Премии Андрея Белого — пока под вопросом, однако имена лауреатов за 2023 год будут оглашены. О том, что их объявят 26 октября, говорится в заявлении жюри, опубликованном одним из его членов — Кириллом Корчагиным — в соцсетях 5 октября. Информацию о том, что за этот год премия будет присуждаться, «Фонтанке» подтвердила председатель общественного совета Центра Андрея Белого Мария Зильбербург. Ранее именно она сообщила, что после ухода второго из создателей премии, Бориса Останина, премия не может существовать ни с юридической точки зрения, ни с моральной.



Мария Зильбербург объяснила, что со слов Бориса Останина (писателя и редактора не стало 22 сентября) знала о его участии в работе жюри этого года. Соответственно, его воля была учтена.



О том, что жюри Премии Андрея Белого (в составе Наталии Азаровой, Алексея Конакова, Бориса Констриктора, Кирилла Корчагина, Михаила Куртова и Александра Чанцева) было назначено лично Борисом Останиным в согласии с уставом и положением о премии, говорится и в заявлении самого жюри.

Однако вопрос дальнейшего существования премии остается открытым. В заявлении жюри сказано, что «в последние месяцы перед своим уходом Борис обращался к отдельным членам жюри и к жюри в целом с призывом продолжить функционирование премии в том же формате, что и все предыдущие годы её существования».



«Борис Останин всегда говорил о Премии Андрея Белого как о деле своей жизни и своем завещании литературному сообществу, поэтому ни о каком закрытии премии речи быть не может, это прямо противоречит воле ее основателя», — утверждается в тексте заявления.



В то же время Мария Зильбербург объясняет, что со смертью последнего отца-основателя премии теряется механизм ротации жюри, который был одним из основных принципов премии. И в таком случае премию было бы честнее переучредить, выработав новые цели, критерии и механизмы ротации или их отсутствие.

