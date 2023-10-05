«Новое время заслуживает нового отчаяния». Премия имени Андрея Белого прекращает существование

Одна из старейших литературных премий в стране — Премия имени Андрея Белого — заканчивает свое существование. Об этом в соцсетях 4 октября заявила председатель общественного совета Центра Андрея Белого Мария Зильбербург.



Закрытие премии формально связано с кончиной второго из ее основателей — Бориса Останина. Писателя, редактора и переводчика не стало 22 сентября в возрасте 76 лет. Другого основателя — Бориса Иванова — не стало еще в 2015 году. Поскольку они двое, согласно положению о премии, могли приглашать и одобрять руководителей премии на двухгодичный срок (ротация была принципиальной), то после их ухода премия существовать не может.

