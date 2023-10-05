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    «Новое время заслуживает нового отчаяния». Премия имени Андрея Белого прекращает существование

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    Одна из старейших литературных премий в стране — Премия имени Андрея Белого — заканчивает свое существование. Об этом в соцсетях 4 октября заявила председатель общественного совета Центра Андрея Белого Мария Зильбербург.

    Закрытие премии формально связано с кончиной второго из ее основателей — Бориса Останина. Писателя, редактора и переводчика не стало 22 сентября в возрасте 76 лет. Другого основателя — Бориса Иванова — не стало еще в 2015 году. Поскольку они двое, согласно положению о премии, могли приглашать и одобрять руководителей премии на двухгодичный срок (ротация была принципиальной), то после их ухода премия существовать не может.

    Но есть и творческая сторона вопроса. Со слов Марии Зильбербург, авторитет премии создавался, когда ее основатели, «отчаявшись существовать в условиях немоты», организовали ленинградский самиздат, и стали публиковать тех, кого не признает власть. Именно они, как создатели премии, определяли ее политику и художественные направления, — и с их уходом был разрушен сам фундамент премии.

    «Новое время заслуживает нового отчаяния и нового мужества, которые должны вылиться в новые премии», — заключила Мария Зильбербург.

    Премия Андрея Белого, юридически переоформленная в 2013 году, считалась правопреемницей соответствующей премии, возникшей в 1978 году при ленинградском самиздатском журнале «Часы». Его редакторами были Борис Иванов и Борис Останин.

    Лауреатами премии в разные годы становились Виктор Соснора, Андрей Битов, Владимир Сорокин, Саша Соколов и другие.

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    Комментарии 4

    aprahka05 Окт 2023 в 13:05
    Самиздат...
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