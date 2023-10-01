Хотел на СВО, но попал в СИЗО. В Сыктывкаре чиновника арестовали по делу об откатах

Глава Печор Валерий Серов арестован городским судом Сыктывкара 1 октября. Ему вменяют взятку в крупном размере.



Об аресте Серова сообщает «Комиинформ». Известно, что дело касается откатов — за плату один из местных коммерсантов получал преференции на госзакупках, контракты касались различных ремонтов и благоустройства.

По версии следствия, Серов действовал не один, а со своим бывшим заместителем Андреем Канищевым. Последний давно под стражей, но по другому делу — на местном празднике он на сцене повздорил со звукорежиссером, ударил его, после чего мужчина упал на асфальт, ударился головой и через несколько дней умер в больнице. Канищев, по версии следствия, был нетрезв.