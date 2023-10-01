    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    755мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.41eur103.16

    Хотел на СВО, но попал в СИЗО. В Сыктывкаре чиновника арестовали по делу об откатах

    603
    5 комментариев

    Глава Печор Валерий Серов арестован городским судом Сыктывкара 1 октября. Ему вменяют взятку в крупном размере.

    Об аресте Серова сообщает «Комиинформ». Известно, что дело касается откатов — за плату один из местных коммерсантов получал преференции на госзакупках, контракты касались различных ремонтов и благоустройства.

    По версии следствия, Серов действовал не один, а со своим бывшим заместителем Андреем Канищевым. Последний давно под стражей, но по другому делу — на местном празднике он на сцене повздорил со звукорежиссером, ударил его, после чего мужчина упал на асфальт, ударился головой и через несколько дней умер в больнице. Канищев, по версии следствия, был нетрезв.

    За несколько недель до ареста Серов заявил, что собирается на СВО. Ему был одобрен отпуск с сохранением должности, отправляться чиновник собирался в день задержания. Его решение некоторые депутаты Печор считали попыткой избежать как раз того, что с ним случилось.

    Ранее Серов подвергался критике за скандал с журналистами «Известий». Репортеры делали материал о замерзающих домах, пришли к Серову за комментарием, но он выпроводил съемочную группу с грубыми оскорблениями в их адрес. Дошло до прокурорской проверки.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзяткаАрест
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Вячеслав Русаков01 Окт 2023 в 18:32
    Путь истинного патриота :)))))))
    +1−0
    27424757101 Окт 2023 в 18:30
    Украл, выпил – в тюрьму
    +0−0
    26670103201 Окт 2023 в 18:28
    В Сыктыфкаре есть РЫНОК ГОСУСЛУГ? ГДЕ ЭТО?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close