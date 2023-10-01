15 телесериалов октября — выбор «Фонтанки»: ремейк «Ужастиков» и попурри звёзд советского кино

Фото: кадр из сериала «Позолоченный век» Поделиться Поделиться





Голливудские забастовки медленно, но верно, сходят на нет, съёмки телесериалов постепенно возобновляются, однако это не означает, что в октябре нас захлестнёт волна крутых телешоу. Всё очень слабенько, если не считать буквально парочки громких хоррор-премьер в честь грядущего Хэллоуина — «Падение дома Ашеров», очередной ремейк «Ужастиков» и новинку от мастера ужасов Джона Карпентера. Зато отечественный стриминг удивит новинками с Мороз, Добронравовым и целым попурри звёзд советского кино.



«Не дождётесь»

Комедия про дом престарелых с легендами советского кино

Где/когда: PREMIER — с 1 октября 2023



Автор: Третий Сектор. Импакт контент/YouTube

Онлайн-кинотеатр PREMIER заходит с козырей — точнее, со звёзд советского кино, которых зрители стриминга вряд ли знают, но которые могут привлечь к платному потоковому сервису аудиторию 55+. В общем, первый день октября подарит для подписчиков PREMIER комедийный телесериал с ярко выраженной социальной составляющей — «Не дождётесь».



По сюжету, молодой мошенник Виталик, попадает на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей. Он относится к своей работе лишь как к способу переждать бурю и подзаработать на стариках. Но вскоре Виталик понимает, что постояльцами являются настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами.

Режиссёром сериала выступила Ольга Арлаускас, имеющая огромный опыт в создании социального неигрового кино. «Не дождётесь» стал для неё второй режиссёрской работой в жанре кино игрового. Постановщица подготовила и сценарий проекта, ориентируюсь на все те реальные истории, которые ей удалось услышать, работая с героями документальных фильмов. По словам создателей, главная идея сериала — показать, что люди, принадлежащие совершенно разным поколениям, общаясь друг с другом искренне, способны изменить взгляды на жизнь и ценностные ориентиры самого циничного человека.



Главная роль в проекте досталась начинающему артисту Владиславу Кунеевскому. Зато компанию ему на съёмочной площадке составили звёзды советского и российского кино: Эммануил Виторган, Светлана Немоляева, Марина Шиманская, Александр Марин, Наталья Варлей, Светлана Тома, Тамара Сёмина, Евдокия Германова и другие.

«Мастодонт»

Фёдор Добронравов в IT—комедии про «отцов и детей»

Где/когда: Иви/Okko/Premier/Wink — с 4 октября 2023



Автор: ИРИ/YouTube

Сразу четверо воротил отечественного стриминга с 4 октября выложат для своих подписчиков новую российскую комедийную телеисторию «Мастодонт» с Фёдором Добронравовым о провинциальном чиновнике старой закалки, который случайно узнаёт, что в столице у него есть взрослая дочь, работающая в Министерстве цифрового и перспективного развития. Желая наладить с ней отношения, он устраивается туда на работу и пытается «подружиться» с ней и миром высоких технологий.

В главных ролях: Фёдор Добронравов, Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырёв и другие.



«Локи» / «Loki» Телесериал про противоречивого брата Тора

Где/когда: Disney + — с 5 октября 2023



Главным конкурентом «Мастодонту» на иностранных стримингах станет «Локи». Скандинавский Бог хитрости, обмана и коварства возвращается со вторым сезоном телесериала на VOD-платформе Disney +. Пожалуй, это лучшее из всего, что сотворила Marvel: мультивселенные, разные временные линии, Канг и Сильви — всё это будет в продолжении. Во новом сезоне Локи и Мёбиус пытаются восстановить разветвлённый таймлайн. Чтобы всё исправить, они отправляются в самые недра агентства УВИ в поисках ремонтника с инициалами А. Б. Одним словом — Локи продолжает охоту на Канга Завоевателя.



В главной роли — народный любимец Том Хиддлстон, из новичков каста — Ке Хюи Куан из оскароносного «Всё везде и сразу». Новые шесть эпизодов снял режиссёрский тандем Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, ответственных за «Лунного рыцаря» и «Сверхъестественное. Знаки».

«Люпен» / «Lupin»

Французский детектив про легенду воров Арсена Люпена

Где/когда: Netflix — с 5 октября 2023



Нежданно-негаданно возвращается с третьим сезоном неплохой французский детективчик «Люпен» на Netflix. Напомним, что главный герой романов и новелл французского писателя Мориса Леблана Арсен Люпен теперь выглядит как сенегальский иммигрант Ассан Диоп, который ещё подростком зачитывался приключениями «джентльмена-грабителя» Арсена Люпена и в наши дни действует в лучших традициях своего книжного кумира. Второй сезон шоу завершился местью врагов Ассана, которые похитили его сына. По сюжету Арсен Люпен, который теперь вынужден скрываться от правосудия, решает тайно вернуться в Париж к своей семье. Ну а там, похоже, возьмётся за старое — прежде всего, за кражу знаменитой «Чёрной жемчужины».



Режиссёр сериала — обладатель премии «Эмми» Луи Летерье, в главной роли — Омар Си («1+1»).



«Наш флаг означает Смерть» / «Our Flag Means Death»



Комедийный сериал Тайки Вайтити по реальной истории

Где/когда: Max — с 5 октября 2023

Ну и ещё одно возвращение случится 5 октября — второй сезон чёрной комедии про пиратов от Тайки Вайтити «Наш флаг означает Смерть» на стриминге Max. События всё ещё разворачиваются в XVIII веке. Аристократ Стид Боннет очаровывается романтикой пиратских приключений, отказывается от всего, бросает семью, покупает корабль и отправляется грабить торговые суда. В новых сериях Джентльмен-пират Стид Боннет ищет обратный путь к своей верной команде и Чёрной Бороде (Тайка Вайтити), который захватил его корабль «Месть». Тем временем на той стороне берега, кажется, маячит новая угроза.



Среди новичков каста — Минни Драйвер и Бронсон Пиншо.

«Падение дома Ашеров» / «The Fall of the House of Usher» Осовремененная экранизация классики Эдгара Алана По

Где/когда: Netflix — с 12 октября 2023



Один из самых ожидаемых телесериалов осени — новая экранизация классики американской хоррор-литературы под авторством Эдгара Алана По. «Падение дома Ашеров» не раз становилось причиной споров как во времена писателя в XIX веке, когда По обвиняли в аллегориях на крах американской системы ценностей и образа жизни, так и в веке XX, когда все голливудские адаптации были лишь жалкой пародией на оригинальный месседж автора.



И вот Netflix заказал новую экранизацию и события перенесены из 1839 года в наши дни. Режиссёр и сценарист Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников») не стал ограничиваться лишь литературным первоисточником из одноимённой новеллы, он сделал некое попурри разных произведений По.



Чтобы защитить своё состояние и будущее, безжалостные брат и сестра создают династию, которая начинает рушиться, когда их наследники один за одним загадочно погибают. По сюжету? Родерик Ашер будет главой фармацевтической компании, управляют которой вместе с ним его дети. Семейство вовлечено в преступные схемы и понесёт за это наказание.

Изначально патриарха семьи должен был играть Фрэнк Ланджелла, но из-за сексуального скандала он был уволен и его заменил Брюс Гринвуд. В остальных ролях: Карла Гуджино, Мэри МакДоннелл, Марк Хэмилл, Генри Томас, Аннабет Гиш, Зак Гилфорд, Майкл Трукко, Кэти Паркер, Рахул Коли и Карл Ламбли.



«Секс. До и после» Режиссёрский дебют Дарьи Мороз а-ля наш ответ «Сексу в большом городе»

Где/когда: OkkO — с 12 октября 2023



Фото: кадр из фильма/ Онлайн-кинотеатр Okko /YouTube Поделиться Поделиться





Платформа OkkO подготовила взрывоопасный релиз — новинку от Дарьи Мороз, которая, судя по теме, как-то уж совсем застряла в пост-«Содержанковской» проблематике. В общем, популярная актриса-продюсер, а теперь ещё и режиссёр, сняла альманах откровенных историй о любви. Коллекция новелл о людях и их отношениях расскажет о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него.

Премьера сериала «Секс. До и после» состоялась в рамках недавнего фестиваля «Новый сезон» в Сочи, где Дарья Мороз была удостоена награды «Открытие «Нового сезона» за режиссёрский дебют. Кинообозреватели посмеивались, что Мороз в своём проекте, кажется, случила друг с другом всех звёзд отечественного кино.



В ролях: Григорий Калинин и Анна Снаткина, Сергей Горошко и Ангелина Стречина, Гоша Куценко и Яна Кошкина, Павел Чинарев и Игорь Миркубанов (в компании с Ангелиной Пахомовой), Артём Быстров и Ксения Теплова, Ян Цапник и Евгения Дмитриева, Никита Кологривый и Мария Лапшина, Даниил Воробьев и Александр Горбатов (в компании со Светланой Ивановой), сама Дарья Мороз и Виталий Кищенко (в компании с Еленой Подкаминской), Олег Гаас и Дарья Верещагина, Антон Кузнецов и Наталья Кудряшова, Игорь Верник и Марина Александрова, Константин Юшкевич и Наталья Рогожкина (в компании с Маликовым), Вячеслав Чепурченко и опять с Дарьей Мороз в компании с Антоном Рогачёвым, Кириллом Власовым, Викторией Агалаковой и Кристиной Александровой в роли персонала бара «Лёд и пламя».



«ФК "Родина"»

Криминальная комедия про футбольную команду с элементами роуд-муви



Где/когда: more.tv/Wink — с 12 октября 2023



Фото: кадр из фильма/ Wink Russia /YouTube Поделиться Поделиться





Очередной российский телесериал вроде даже как с неплохим юмором. Сюжет таков: провинциальный футбольный клуб «Родина» в самый разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата. Футболисты ради спасения команды идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но всё идёт не по плану.

В касте — Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин и Кристина Бабушкина.



«Фрейзер» / «Frasier» Перезапуск культового ситкома из 90-х

Где/когда: Paramount +/CBS — с 12/17 октября 2023



Маховик воскрешений и перезапуска некогда популярных телесериалов из прошлого докатился и до ситкома «Фрейзер». Напомним, что сам сериал о психотерапевте Фрейзере Крэйне появился 30 лет назад, в 1993 году, как спин-офф другого популярного ситкома из 80-х — «Чирс», который выходил на американском телеканале NBC с 1982 по 1993 год. За 11 сезонов он стал любимцем аудитории, собрал богатый урожай EMMY и «Золотого глобуса», а затем его персонаж-психиатр «получил» свой собственный ситком, продержавшийся в эфире NBC также 11 сезонов до 2004 года и ставший таким же комедийным телефеноменом как «Друзья» и «Сайнфелд». И вот продюсеры и телебоссы спустя 20 лет решили вернуть «Фрейзера» на экраны.



Новый сезон будет посвящён всё тем же героям, ибо почти весь актёрский состав во главе с легендарным Келси Грэммером вернулся к своим персонажам. Сюжет теперь повествует о том, как психиатр Фрейзер Крэйн без предупреждения приезжает в Бостон к своему взрослому сыну Фредди и пробует наладить с ним отношения.



Помимо Келси Грэммера, мы увидим Биби Ньювирт в роли Лилит и Пери Гилпин в роли всё той же Роз. Так как события новых серий разворачиваются спустя несколько десятилетий после предыдущего телесериала, появятся и новые лица: Джек Катмор-Скотт играет взрослого сына Фредди Крэйна, а звезда британского ТВ Николас Линдхёрст воплотил роль друга и коллеги Фрейзера. Среди тех, кого мы не увидим, — Дэвид Хайд Пирс и Джейн Ливз: оба отказались сниматься в продолжении.

«Ужастики» / «Goosebumps» Комедийный хоррор про старшеклассников



Где/когда: Disney +/Hulu — с 13 октября 2023



Пятница, 13-е будет крайне насыщенной для соответствующего жанра на телеэкранах. Одной из новинок станет очередная экранизация цикла молодёжных литературных страшилок американского писателя Роберта Лоуренса Стайна. Ещё в 1990-е телеканал Fox Kids выпустил аж целых 4 сезона телесериала «Ужастики», затем было несколько полнометражных фильмов, и вот опять новоявленный телесериал в формате комедийной хоррор-антологии.

В центре сюжета новых «Ужастиков» — пять старшеклассников, которые расследуют смерть подростка Гарольда, погибшего 30 лет назад. Школьники узнают мрачные тайны своих родителей и сталкиваются с недоброжелательным духом Гарольда.



Создателями новых 10 серий стали сценарист Ник Столлер и режиссёр Роб Леттерман, снявший полный метр «Ужастиков» в 2015 году. В главных ролях в телесериале: Джастин Лонг, Рэйчел Харрис, Майлз МакКенна, Уилл Прайс, Ана Йи Пуиг, Зак Моррис, Иза Брионес и Роб Хюбель.

«Пригородные вопли от Джона Карпентера» / «John Carpenter’s Suburban Screams»

Хоррор-реалити от мастера ужасов

Где/когда: Peacock — с 13 октября 2023



А вот другая теленовинка Пятницы, 13-го — не такая невинная и смешная как «Ужастики». Легендарный голливудский постановщик хорроров, 75-летний Джон Карпентер возвращается с новой хоррор-антологией в формате гибрида документального фильма-расследования с игровыми реконструкциями. Режиссёр «Хэллоуина» и «Нечто» спродюсировал, написал музыку и снял один из эпизодов шоу «John Carpenter’s Suburban Screams» на стрим-сервисе Peacock. Это первая за 13 лет его режиссёрская работа после хоррора «Палата». Всего будет шесть серий, основанных на реальных историях. Предполагается микс из интервью, архивов и художественной реконструкции жутких событий, которые, по замыслу, заставят зрителей кричать от страха.



«Уроки химии» / «Lessons in Chemistry»

Драма о борьбе женщины-учёной за свои права в Америке середины ХХ века

Где/когда: Apple TV+ — с 13 октября 2023



А вот стриминг Apple TV+ решил не вестись на даты да праздники и выпускает свой новый драматический сериал — экранизацию одноимённого романа Бонни Гармус «Уроки химии». Дебютная книга писательницы вышла в апреле 2022 года и мгновенно стала бестселлером. В центре повествования — Элизабет Зотт, которая становится любимой ведущей кулинарного шоу в Южной Калифорнии 1960-х годов после того, как десятилетием ранее её увольняют с работы химиком.



Итак, страницы романа быстро оказались страницами сценария нового телесериала, основной посыл которого — высмеять и осудить главную парадигму Америки середины прошлого века, когда в 1950-х годах мечта женщины стать учёным сталкивается с общественным мнением, согласно которому место женщин — только в домашней сфере. Она соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу и намеревается научить нацию обделённых вниманием домохозяек не только рецептам. Главную роль в сериале сыграла сама Капитан Марвел (кстати, новый фильм про комикс-героиню Marvel выходит в мировой прокат в ноябре 2023-го) — Бри Ларсон.



«Сожжённые девочки» / «The Burning Girls» Мистический триллер про женщину-викария и её дочь

Где/когда: Paramount + — с 19 октября 2023



Во второй половине октября на стриминге Paramount + выйдет ещё одна женская история и тоже экранизация одноимённого романа, ставшего бестселлером «Sunday Times», — «Сожжённые девочки» британской писательницы С. Дж. Тюдор.

Женщина-викарий Джек Брукс и её дочь-подросток переезжают в уединённую деревню в надежде начать новую жизнь. Они узнают зловещую историю этого на первый взгляд идиллического места: пятьсот лет назад двух девушек сожгли на костре, а тридцать лет назад две школьницы бесследно исчезли. Местные жители утверждают, что здесь обитают призраки «пылающих девочек». Джек не хочет повторить судьбу предыдущего викария, покончившего с собой в стенах церкви, и пытается разобраться в тайнах деревни.

Главные роли в шестисерийной телеадаптации сыграли Саманта Мортон и Руби Стоукс.

«Позолоченный век» / «The Gilded Age» Нью-йоркская версия «Аббатства Даунтон»



Где/когда: HBO — с 29 октября 2023



Мариан Брук возвращается во втором сезоне «Позолоченного века» от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Напомним, что историческая драма HBO рассказывает об осиротевшей девушке, дочери генерала-южанина, которая переезжает в дом тётушек-традиционалисток на Манхэттене. Америка 1880-х, пышные костюмы и светское общество Нью-Йорка — всё в лучших традициях британской аристократии в своей бывшей колонии.

В новых сериях мы увидим продолжение социальной блокады старой нью-йоркской богемы нуворишами Расселлами, доходы которых от бурно развивающегося железнодорожного строительства бьют по принципам и запросам прежних хозяев жизни. В общем, миссис Расселл объявляет войну нью-йоркскому высшему свету: буржуазия против аристократии! Ну и в общий сюжетный замес брошены намёки на набирающую обороты эмансипацию и движение суфражисток в Америке.



В главных ролях — весь актёрский цвет американских телесериалов: Луиза Джейкобсон, Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Морган Спектор, Таисса Фармига, Блейк Ритсон, Роберт Шон Леонард, Одра МакДональд, Джинн Трипплхорн и Нэйтан Лейн.

«Цикады»

Драма от создателей «Нулевого пациента»

Где/когда: Кинопоиск – октябрь 2023



Автор: Кинопоиск Премьеры/YouTube

Ещё одна отечественная цифровая премьера октября, и вновь режиссёрский проект популярного актёра – на этот раз, Евгения Стычкина, под чётким контролем шоураннера Саши Ремизовой, работавшей над проектом «Кинопоиска» «Нулевой пациент». Триллер получил название «Цикады», и это драматическая история про жизнь подростков.



Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — вчерашние школьники, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося на вечеринке, завершившейся трагедией. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: а хорошо ли они вообще знали своих детей?



Почти весь каст — это молодые лица, которые ещё практически не появлялись в крупных проектах: Софья Аржаных, Кирилл Буханцев, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Ирина Паутова, а также Григорий Верник, сын того самого Игоря Верника. Из суперзвёзд отечественного кино в «Цикадах» снялись Екатерина Варнава, Елизавета Боярская, Ольга Сутулова, Виктория Толстоганова, Артём Быстров, ну и сам режиссёр – Евгений Стычкин.