Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что 20 миллионов россиян «ушли в себя»

Около 20 миллионов россиян «ушли в себя» за последние годы. Об этом в интервью в интервью РБК 30 сентября рассказал глава Всероссийкого центра общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.



Глава ВЦИОМа Валерий Федоров делит общество на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». Он отметил, что в последние пять лет в российском обществе преобладает тревожность, в том числе из-за пандемии коронавируса и событий вокруг СВО, что стало причиной снижения деторождения, сложного психологического состояния и девиантного поведения.

