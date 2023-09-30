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    Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что 20 миллионов россиян «ушли в себя»

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    7 комментариев

    Около 20 миллионов россиян «ушли в себя» за последние годы. Об этом в интервью в интервью РБК 30 сентября рассказал глава Всероссийкого центра общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМа Валерий Федоров делит общество на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». Он отметил, что в последние пять лет в российском обществе преобладает тревожность, в том числе из-за пандемии коронавируса и событий вокруг СВО, что стало причиной снижения деторождения, сложного психологического состояния и девиантного поведения.

    По мнению Федорова, «Россия столичная», к которой он относит около 20 миллионов жителей Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, в таких условиях «уходит в себя» и делает вид, что ничего не происходит, если события не касаются напрямую их собственной жизни.

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    Комментарии 6

    Гость30 Сен 2023 в 21:13
    "заявил, что 20 миллионов россиян «ушли в себя»"
    Они не ушли в себя - они послали вас נחוי.
    И ещё столько же свалили отсюда.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 21:12
    А когда выйдут из себя , Федоров об этом не думает .
    +0−0
    Вячеслав Русаков30 Сен 2023 в 21:10
    Мы живём под собою не чуя страны.....

    (С)
    +1−0
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