«Задело девушку светофором». В Колпино машина сбила дорожные знаки

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 29 сентября на одном из перекрестков в Колпино. На месте работают медики скорой помощи.
Об аварии на перекрестке улиц Ремизова и Тверской в Колпино сообщают очевидцы. Судя по кадрам с места происшествия, один из автомобилей вылетел на тротуар и уронил опоры светофора и дорожных знаков. На дороге стоят карета скорой помощи и реанимация.
По словам очевидцев, один из автомобилей проехал перекресток на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Также очевидцы сообщают, что одна из упавших опор задела девушку-пешехода. Пока что подтверждения этой информации нет.