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    «Задело девушку светофором». В Колпино машина сбила дорожные знаки

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    1 комментарий

    Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 29 сентября на одном из перекрестков в Колпино. На месте работают медики скорой помощи.

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    Об аварии на перекрестке улиц Ремизова и Тверской в Колпино сообщают очевидцы. Судя по кадрам с места происшествия, один из автомобилей вылетел на тротуар и уронил опоры светофора и дорожных знаков. На дороге стоят карета скорой помощи и реанимация.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По словам очевидцев, один из автомобилей проехал перекресток на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Также очевидцы сообщают, что одна из упавших опор задела девушку-пешехода. Пока что подтверждения этой информации нет.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    ДТПКолпино
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    Комментарии 1

    Гость30 Сен 2023 в 01:12
    Первым делом надо отказаться от медосвидетельствования..а лучше убежать с места дтп..при этом желательно бежать по прямой а не зигзагами..чтоб не вызвать подозрение у общественности..тчк
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