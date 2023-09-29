На юбилейных торгах продадут русского искусства рубежа веков на миллиард рублей

Коллекцию произведений русского искусства стоимостью 1 миллиард рублей продадут на юбилейных торгах аукционного дома ARTnvestment.RU, которые пройдут 2–6 октября. Среди топ-лотов — произведения Зинаиды Серебряковой, Василия Поленова, Николая Сапунова, Абрама Архипова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Николая Фешина.



Организаторы аукциона отмечают, что в дни, когда русские торги у ключевых игроков рынка не проводятся, масштаб нынешнего аукциона сопоставим с вечерними торгами Christie’s и Sotheby’s.



«Практически каждая работа, представленная на юбилейных торгах, занимает важное место в истории отечественного искусства, — описывает глава аукционного дома Егор Молчанов. — Будь то лирический "Восход луны. Деревня" Исаака Левитана, автопортрет Александра Богомазова, натюрморт Александра Герасимова или знаменитая сирень Петра Кончаловского, характерная и узнаваемая "Боярыня" Игнатия Стеллецкого или жанровые работы Маковских».

