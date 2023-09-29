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    На юбилейных торгах продадут русского искусства рубежа веков на миллиард рублей

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    4 комментария

    Коллекцию произведений русского искусства стоимостью 1 миллиард рублей продадут на юбилейных торгах аукционного дома ARTnvestment.RU, которые пройдут 2–6 октября. Среди топ-лотов — произведения Зинаиды Серебряковой, Василия Поленова, Николая Сапунова, Абрама Архипова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Николая Фешина.

    Организаторы аукциона отмечают, что в дни, когда русские торги у ключевых игроков рынка не проводятся, масштаб нынешнего аукциона сопоставим с вечерними торгами Christie’s и Sotheby’s.

    «Практически каждая работа, представленная на юбилейных торгах, занимает важное место в истории отечественного искусства, — описывает глава аукционного дома Егор Молчанов. — Будь то лирический "Восход луны. Деревня" Исаака Левитана, автопортрет Александра Богомазова, натюрморт Александра Герасимова или знаменитая сирень Петра Кончаловского, характерная и узнаваемая "Боярыня" Игнатия Стеллецкого или жанровые работы Маковских».

    Среди топ-лотов — «Крестьянская девушка» Архипова 1920-х (эстимейт — 1,2 млн долларов), «Ноктюрн» Коровина 1917 года с изображенной на нем загадочной танцовщицей Императорских театров (700 тысяч долларов) и картина Поленова «Причал. Венеция» 1897 года (600 тысяч долларов) — нехарактерная для мастера русской темы.

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    Комментарии 4

    _ixform29 Сен 2023 в 22:13
    перцы по 200 за кг
    нужно выращивать перцы и продавать их в сети сбыта
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 21:51
    Старая история. Когда денег нет, несут вещи на барахолку.
    +0−0
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