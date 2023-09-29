Прокуратура Франции проверяет сделки одного из самых богатых людей мира с российским бизнесменом Саркисовым

Сделки управляющего акционера группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно с совладельцем «РЕСО-Гарантия» Николаем Саркисовым стали предметом интереса прокуратуры Франции.
О проверке 29 сентября пишет Le Monde и Reuters со ссылкой на официальный ответ прокуратуры из Парижа. Известно, что проверка началась еще в 2022 году. Вопросы вызвали сделки между аффилированными с Саркисовым и Арно компаниями. Через сложные финансовые схемы были проданы несколько объектов недвижимости с Куршевеле. Есть вероятность, что с помощью этих сделок отмывались деньги.
В пресс-службе Бернара Арно и Николая Саркисова проверку не комментировали.
Арно является одним из самых богатых людей мира, его состояние превышает 200 миллиардов долларов. Его усилиями конгломерат Moёt Hennessy Louis Vuitton (LVMH) влил в себя множество модных домов и компаний, занимающихся предметами роскоши.