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    Прокуратура Франции проверяет сделки одного из самых богатых людей мира с российским бизнесменом Саркисовым

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    5 комментариев

    Сделки управляющего акционера группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно с совладельцем «РЕСО-Гарантия» Николаем Саркисовым стали предметом интереса прокуратуры Франции.

    О проверке 29 сентября пишет Le Monde и Reuters со ссылкой на официальный ответ прокуратуры из Парижа. Известно, что проверка началась еще в 2022 году. Вопросы вызвали сделки между аффилированными с Саркисовым и Арно компаниями. Через сложные финансовые схемы были проданы несколько объектов недвижимости с Куршевеле. Есть вероятность, что с помощью этих сделок отмывались деньги.

    В пресс-службе Бернара Арно и Николая Саркисова проверку не комментировали.

    Арно является одним из самых богатых людей мира, его состояние превышает 200 миллиардов долларов. Его усилиями конгломерат Moёt Hennessy Louis Vuitton (LVMH) влил в себя множество модных домов и компаний, занимающихся предметами роскоши.

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    Франция
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    Комментарии 5

    Гость29 Сен 2023 в 22:09
    Помню,в при Фальяне в "Зените"играл Сергей Погосов.Через несколько лет комсоргом "Арарата" избрали Сергея Погосяна.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 21:21
    Зачем Саркисов заключал сделки с недружественной страной НАТО?
    Конфискованы ли все активы Саркисова (у нас нечем солдатам греться в осенне-зимний период)?
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 21:17
    Многие олигархи хотят жить при коммунизме, задача объяснить им , что капитализм намного лучше.
    +0−0
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