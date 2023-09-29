Теперь официально. Прокуратуру в Татарстане возглавит человек из Петербурга

Владимир Путин назначил зампрокурора Петербурга Альберта Суяргулова новым прокурором Татарстана. По информации «Фонтанки», 29 сентября соответствующий указ уже подписан.
Суяргулову 41 год. Выпускник Санкт-Петербургского военно-морского института, высшее юридическое образование получал в Санкт-Петербургском государственном университете. В органах прокуратуры Петербурга и Ленинградской области работает 13 лет.
Начинал помощником Всеволожского городского прокурора, с декабря 2022 года занимал пост зампрокурора Петербурга, где курировал вопросы управления по надзору за исполнением федерального законодательства, а также по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Помимо ведомственных наград удостоен медали «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков». В прошлом году досрочно получил классный чин «старший советник юстиции».
В Татарстане Суяргулов сменит 63-летнего Илдуса Нафикова, возглавлявшего надзор республики десять лет. Нафиков рекомендован на аналогичную должность в Марий Эл.
По регламенту президент назначает и освобождает от должности региональных прокуроров после консультации с Советом Федерации. 25 сентября члены СФ поддержали все предложенные кандидатуры.