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    Теперь официально. Прокуратуру в Татарстане возглавит человек из Петербурга

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    2 комментария

    Владимир Путин назначил зампрокурора Петербурга Альберта Суяргулова новым прокурором Татарстана. По информации «Фонтанки», 29 сентября соответствующий указ уже подписан.

    Суяргулову 41 год. Выпускник Санкт-Петербургского военно-морского института, высшее юридическое образование получал в Санкт-Петербургском государственном университете. В органах прокуратуры Петербурга и Ленинградской области работает 13 лет.

    Начинал помощником Всеволожского городского прокурора, с декабря 2022 года занимал пост зампрокурора Петербурга, где курировал вопросы управления по надзору за исполнением федерального законодательства, а также по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Помимо ведомственных наград удостоен медали «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков». В прошлом году досрочно получил классный чин «старший советник юстиции».

    В Татарстане Суяргулов сменит 63-летнего Илдуса Нафикова, возглавлявшего надзор республики десять лет. Нафиков рекомендован на аналогичную должность в Марий Эл.

    По регламенту президент назначает и освобождает от должности региональных прокуроров после консультации с Советом Федерации. 25 сентября члены СФ поддержали все предложенные кандидатуры.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 14:52
    А в спб - человек из азербаджана (уже второй). Кстати, собчак был узбек
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:43
    Что за непорядок! Почему не из Чечни?!
    +1−0
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