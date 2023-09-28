«140 и плюс тысяч рублей». В Смольном назвали среднюю зарплату врачей в Петербурге

Уровень заработной платы врачей в Петербурге — «это 140 и плюс тысяч рублей», заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября, отвечая на вопрос об индексации зарплат категориям, перечисленным в майских указах президента.



«Средняя заработная плата всех остальных категорий по итогам этого года, кроме врачей и представителей научной сферы, составит 75 900 рублей. Это то целевое значение, по которому идет финансирование», — отметил он.

Всего в 11 сферах, перечисленных в майских указах президента РФ, работает 250 тысяч человек, сообщил Валерий Москаленко. В соответствии с майскими указами заработная плата этих категорий должна соответствовать средней по региону. Эту цель Петербург выполнил уже в 2018 году.