    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97eur102.1

    «140 и плюс тысяч рублей». В Смольном назвали среднюю зарплату врачей в Петербурге

    1592
    14 комментариев

    Уровень заработной платы врачей в Петербурге — «это 140 и плюс тысяч рублей», заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября, отвечая на вопрос об индексации зарплат категориям, перечисленным в майских указах президента.

    «Средняя заработная плата всех остальных категорий по итогам этого года, кроме врачей и представителей научной сферы, составит 75 900 рублей. Это то целевое значение, по которому идет финансирование», — отметил он.

    Всего в 11 сферах, перечисленных в майских указах президента РФ, работает 250 тысяч человек, сообщил Валерий Москаленко. В соответствии с майскими указами заработная плата этих категорий должна соответствовать средней по региону. Эту цель Петербург выполнил уже в 2018 году.

    Ранее глава Комитета здравоохранения города Дмитрий Лисовец говорил, что средний доход медицинских специалистов в госучрежнениях по Петербургу по итогам 2022 года составил около 143 тысячи рублей.

    По оценке Смольного, средняя номинальная зарплата жителя Северной столицы составила 92 тысячи рублей в январе — июне 2023 года. Основной вклад в рост средней заработной платы в Петербурге вносит отрасль добычи полезных ископаемых, в том числе «крупнейший налогоплательщик», объясняли чиновники.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Зарплаты
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    4673560828 Сен 2023 в 22:32
    пора в Смольный доктором работать🤣
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 22:28
    У меня такое ощущение что беглов в каком то другом городе живёт со своим окружением. В его городе большие зарплаты, чистота ,нет проблем с транспортом наземным и метро,со школами все замечательно, ЖКХ великолепное и все очень любят губернатора. Я тоже хочу что бы мой родной Ленинград и его область были такими же как город в котором живёт беглов.
    +1−0
    Muzzy28 Сен 2023 в 22:28
    Родной язык Москаленко точно русский?)
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close