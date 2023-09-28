«Хочу извиниться перед тобой, подарком будет моя трезвость». Александр Емельяненко вдруг поздравил брата Федора с днем рождения

Российский боец Александр Емельяненко впервые за много лет публично поздравил брата Федора с днем рождения и извинился перед ним. Вместо подарка он пообещал ему быть трезвым.



«Федор, брат мой. Я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всех благ мирских и благодати Божьей. Хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что расстраивал тебя своим поведением, поступками и неправильным образом жизни. Сейчас нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию. Избавляюсь здесь от пагубных привычек. Подарком на твой день рождения пусть будет моя трезвость», — написал Александр 28 сентября в своем телеграм-канале.