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    «Хочу извиниться перед тобой, подарком будет моя трезвость». Александр Емельяненко вдруг поздравил брата Федора с днем рождения

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    5 комментариев

    Российский боец Александр Емельяненко впервые за много лет публично поздравил брата Федора с днем рождения и извинился перед ним. Вместо подарка он пообещал ему быть трезвым.

    «Федор, брат мой. Я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всех благ мирских и благодати Божьей. Хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что расстраивал тебя своим поведением, поступками и неправильным образом жизни. Сейчас нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию. Избавляюсь здесь от пагубных привычек. Подарком на твой день рождения пусть будет моя трезвость», — написал Александр 28 сентября в своем телеграм-канале.

    Братья Емельяненко много лет не общались друг с другом. В 2017 году Александр впервые заявил, что более 10 лет не поддерживает отношения с Федором. Тогда же он стал оскорблять старшего брата и обвинил Федора в том, что тот окружил себя подхалимами. В свою очередь Федор написал открытое письмо, в котором назвал брата иудой. В 2019 году Федор признался, что «Александр для него мертв».

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    Александр ЕмельяненкоФедор Емельяненко
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    Комментарии 5

    Гость28 Сен 2023 в 22:27
    А что не на Белгородчине реабилитируется?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 22:12
    Бесполезная информация.
    +0−0
    polunochnik28 Сен 2023 в 21:56
    Это какой раз уже реабилитация проходит?
    +0−0
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