«Рули к дому, а там видно будет». За грабеж в «Леруа Мерлен» повинилась дочь той самой «Миссис Вселенной»

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В полицию Петербурга обратилась девушка по имени Елизавета, она написала явку с повинной после хищения сварочного аппарата из «Леруа Мерлен» на Парашютной. К магазину она приехала с мужчиной на Range Rover, который зарегистрирован на 42-летнюю петербургскую модель и бизнес-вумен. Владелица внедорожника уверяла, что на машине мог передвигаться кто угодно, не уточняя персоналий. 28 сентября «Фонтанка» выяснила, что в салоне были дочь «Миссис Россия-Вселенная 2020» и ее сожитель. Последнему тоже пришлось писать объяснительную.



Со слов 28-летнего Андрея, он и предположить не мог, что его возлюбленная решится стащить из магазина товар. Когда он об этом узнал, то был вне себя. Но обо всем по порядку. 26 сентября пара приехала в «Леруа Мерлен» на Парашютной. Молодые люди хотели «прицениться» к строительным материалам, чтобы завершить отделку своей кофейни. Бродя среди стеллажей, они наткнулись на электроинструменты, и Елизавета напомнила своему партнеру, что им нужна сварка, так как старый аппарат сломался. Андрей поручил возлюбленной самостоятельно выбрать устройство, так как девушка в этом якобы лучше разбиралась. Елизавета взяла кейс и начала изучать содержимое, после чего девушка пошла к кассе самообслуживания из-за очередей. Андрей же остался оплачивать свой товар консервативными бумажными купюрами.



Дальше начинается самое интересное. Молодые якобы потерялись в магазине и встретились уже в машине. Когда Андрей выстраивал маршрут до дома, к автомобилю подошел охранник, в котором пара якобы не признала сотрудника «Леруа Мерлен». Мужчина начал дергать за ручку двери, а водитель стал на него наезжать. Этот момент попал на видео и разошелся по соцсетям. Андрей уточнил, что был до такой степени напуган, что не запомнил все свои маневры.

«Фонтанка.ру»

Вырвавшись из парковочного плена, Андрей и Елизавета направились к дому. По пути девушка призналась, что своровала сварочный аппарат. Молодой человек рассказал полиции, что в тот момент сильно удивился, был в негодовании и предложил тут же вернуться. Но его сожительница якобы была настолько напугана, что сказала рулить к дому, а там видно будет. Елизавета объяснила свой поступок тяжелым материальным положением и долгами, связанными с бизнесом.



Елизавета и Андрей думали над сварочным аппаратом больше суток. В конце концов девушка решила повиниться и возместить ущерб. Молодой человек также прибыл в 86-й отдел полиции для написания объяснительной. Автомобиль же пара вернула матери — модели, бизнесвумен и владелице «множества машин, квартир, домов и недвижимости». Та же поспешила объявить в своих соцсетях, что продает «знаменитую и эксклюзивную» ласточку, и поблагодарила СМИ за рекламу.



Явка с повинной, к слову, сильно не помогла. По требованию прокуратуры уже возбуждено дело о грабеже.

